Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak miting
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.
Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, birlikte ülkeye "demokrasi baharı"nı getirmek için mücadele vereceklerini söyledi.Bu mücadeleyi çocuklar, işsizler, esnaf ve çiftçiler için yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, beraber, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlı olduklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Beraber iyi olacağız, mutfaklar iyi olacak. Ne olacak? Yönetimler iyi olacak. Ne olacak? Mart'ın sonunda bahar gelecek. Hep beraber huzurlu bir Türkiye için, güzel bir Türkiye için her evde huzur ve bereketin olduğu bir Türkiye için caddelerinde fabrikalarında, parklarında güler yüzle dolaşan insanların olduğu güler yüzlü Türkiye için beraber mücadele edeceğiz."
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE HALİNE DÖNMESİ İÇİN BİR VİZYONA İHTİYAÇ VAR"
Konuşmasına Nevruz Bayramı'nı kutlayarak başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekonominin, esnafın, sanayinin, tarımın, üreten bir Türkiye haline dönmesi için bir vizyona ihtiyaç var. Bu vizyon üreten ekonomi vizyonudur. Yüksek teknolojiyi getirip, sanayimizi yüksek teknolojiyle harman edip, yüksek teknoloji satan bir ekonomi anlayışını Türkiye'de ortaya koymak gerekir. O zaman Kocaeli Üniversitesinden mezun olan gençler iş bulurlar, iş açarlar, ihracat yaparlar... Kendine yeten, sonra da ihracat yapan bir Türkiye'yle cari açık da kapanır, Türkiye kendine yeten bir ülke haline gelir."
Kılıçdaroğlu ve Akşener, konuşmaların ardından Millet İttifakı'nın Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı
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