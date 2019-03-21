Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak miting

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.co fırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak miting
GeriGündem Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak miting
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KOCAELİ (AA)
21.03.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak miting

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak miting

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.

Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, birlikte ülkeye "demokrasi baharı"nı getirmek için mücadele vereceklerini söyledi.Bu mücadeleyi çocuklar, işsizler, esnaf ve çiftçiler için yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, beraber, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlı olduklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Beraber iyi olacağız, mutfaklar iyi olacak. Ne olacak? Yönetimler iyi olacak. Ne olacak? Mart'ın sonunda bahar gelecek. Hep beraber huzurlu bir Türkiye için, güzel bir Türkiye için her evde huzur ve bereketin olduğu bir Türkiye için caddelerinde fabrikalarında, parklarında güler yüzle dolaşan insanların olduğu güler yüzlü Türkiye için beraber mücadele edeceğiz."

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Kocaeli'de ortak mitingCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.
daha fazla video için

"ÜRETEN BİR TÜRKİYE HALİNE DÖNMESİ İÇİN BİR VİZYONA İHTİYAÇ VAR"

Konuşmasına Nevruz Bayramı'nı kutlayarak başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekonominin, esnafın, sanayinin, tarımın, üreten bir Türkiye haline dönmesi için bir vizyona ihtiyaç var. Bu vizyon üreten ekonomi vizyonudur. Yüksek teknolojiyi getirip, sanayimizi yüksek teknolojiyle harman edip, yüksek teknoloji satan bir ekonomi anlayışını Türkiye'de ortaya koymak gerekir. O zaman Kocaeli Üniversitesinden mezun olan gençler iş bulurlar, iş açarlar, ihracat yaparlar... Kendine yeten, sonra da ihracat yapan bir Türkiye'yle cari açık da kapanır, Türkiye kendine yeten bir ülke haline gelir."

Kılıçdaroğlu ve Akşener, konuşmaların ardından Millet İttifakı'nın Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Demiryolu ulaşımı için önemli kararı duyurdu

'Kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir'

'Üç vatandaş geldi ihbar etti, başka illere de sıçrayacak'

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı