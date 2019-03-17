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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraflar: DHA
17.03.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu ve Akşener sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu ve Akşener sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilim ve bilgi, İslamiyetin vazgeçilmezidir. Ne diyor sevgili Peygamberimiz; 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.' Bir alimin ölümünü, bir kainatın ölümü gibi görüyor. 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin.' diyor. Hazreti Ali; 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' diyor." ifadesini kullandı. "İş yerinde de bir planlama olur, esnaf da bir planlama yapar, ailenin de bir planı vardır. Devlet aklı dediğimiz bir kavram vardır." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir toplumu, bir ulusu, bir ulusu geleceğe nasıl taşıyacağız? Planlama yaparak taşıyacağız. Önümüzdeki 30 yılda, 50 yılda ne olacağız diye planlama yapılır. Japonya'ya, Amerika'ya, Güne Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye bakın, her ülkenin geleceğe yönelik planlaması vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kalkınma planı var mı? Yok." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de düzenledikleri ortak mitingin ardından, kentte sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, birlikte huzur içinde yaşamak istediklerini, seçimlerin de bir etik değer üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun yanlışlardan arındırılmış, doğru bilgilere ulaşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Doğruyu bulmak, geleceğe yönelik sağlıklı bir çerçeve inşa etmek demektir. Devletler bunu planlamayla yaparlar. İş yerinde de bir planlama olur, esnaf da bir planlama yapar, ailenin de bir planı vardır. Devlet aklı dediğimiz bir kavram vardır. Bir toplumu, bir ulusu, bir ulusu geleceğe nasıl taşıyacağız? Planlama yaparak taşıyacağız. Önümüzdeki 30 yılda, 50 yılda ne olacağız diye planlama yapılır. Japonya'ya, Amerika'ya, Güne Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye bakın, her ülkenin geleceğe yönelik planlaması vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kalkınma planı var mı? Yok. Çoğunuzun haberi bile yok. 2018'de son kalkınma planının süresi doldu, yıl 2019. 21. yüzyıldayız ve Türkiye'nin bir kalkınma planı yok. O nedenle yarın ne olacağını kimse bilmiyor, Erdoğan dahil olmak üzere. Nasıl bir planlama yapıldı, onu da kimse bilmiyor. Bu gerçeği kendi kitlelerinize aktarma gibi bir sorumluluğunuz var."

Kılıçdaroğlu ve Akşener sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

"SAVAŞA DEĞİL, SEÇİME GİDİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 31 Mart seçimleri sürecinde bölünmelere karşı olduklarını dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının görevlerini yerine getiremediğini savunan Akşener, "Bunun yolu, sivil toplum kuruluşları aynı zamanda demokratik baskı grupları olduklarını hatırlamaları lazım. Kafasını birazcık başka bir tarafa çeviren sivil toplum kuruluşunun karşısında rakibini durduran, elim bir iradenin karşısında sivil toplum kuruluşlarının direnebilmesi çok kolay değil. Meşhur 28 Şubat sürecinde demokratik kitle örgütü olması gereken grupların o zamanki tutumları nedeniyle çok üzerinde durmuştum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Akşener, Türkiye'nin sanayide geride kaldığını öne sürerek, "Ne yapıldı? Anlayış değiştirildi. Sanayici için çabalar vardı. Onlar kenara konuldu ve beş müteahhide betona Türkiye teslim edildi." dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir süre salondakilerle sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşenerden ortak miting
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak miting
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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