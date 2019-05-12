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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Ülkede demokrasi hepimiz için olacak

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Kılıçdaroğlu: Ülkede demokrasi hepimiz için olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele edildiğinde çok güzel sonuçlar elde edileceğini ifade ederek, “Türkiye’nin bütün demokratlarının birleşmeleri gerekiyor. Bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) ödül töreninde konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

DÖRDÜNCÜ GÜÇ

“Çağdaş demokrasilerde medya yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç olarak belirleniyor. Bir dönem bir başbakana gelin anayasa değişikliği sırasından dördüncü güç olarak medyayı yazalım demiştim. Ama bu olmadı. Gazeteciliğin çok zor olduğunu biliyorum. Gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa, yazabiliyorsa, haberi olduğu gibi alıp geniş kitlelere taşıyabiliyorsa orada demokrasi var. Haberi yapıp büyük baskı görüyorsa veya yazdığı haber çöp sepetine atılıyorsa orada demokrasi yoktur.”

FAİLLER YAKALANSIN

Hürriyet gazetesini basan kişi AK Parti’nin Londra temsilcisi olarak atanmıştı. Sopalarla basıyorsunuz bir gazeteyi, terör estiriyorsunuz ama siz demokrasinin beşiği olan bir ülkeye o gazeteyi basan kişiyi bir partinin temsilcisi olarak atıyorusunuz. Hangi çelişkiden söz edeceğiz, hangi mantıktan söz edeceğiz? İkinci haber, Zeynep Kuray, İrfan Tunçelik ve Canan Coşkunûn gözaltına alınmasıydı. Üçüncü olay Yavuz Selim Demirağ’ın saldırıya uğramasıydı. Ziyaretine gittim. 7 kişinin sopalarla saldırısına uğruyor. ‘Ellerimle kafamı tuttum’ diyor, ‘öldürün’ diye bağırıyorlar. Ağır bir travma. Gerçekten de ölümden dönen bir gazeteci. Ne yaptı bu gazeteci? Bir televizyon programına katıldı ve düşüncelerini açıkladı. Ne diye suçluyorsunuz, düşüncelerini açıkladı diye. Ne yapıyorsunuz, ‘seni sopalarla öldüreceğiz.’ Faillerin yakalanması lazım.

AYNI ÇİZGİDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama asla karamsar değilim. Birlikte mücadele ettiğimizde çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Türkiye’nin bütün demokratlarının birleşmeleri gerekiyor. Bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz. Önümüzdeki süreçte, yine aynı tempoda, aynı çizgide mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimizin demokrasiye ihtiyacı var. Bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla.”

HÜRRIYET’E ÖDÜL

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2018 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’nde, 17 Ocak 2018 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Türkiye’nin Utanç Listesi” haberi ile muhabirimiz Dinçer Gökçe de ödül aldı.

Kılıçdaroğlu: Ülkede demokrasi hepimiz için olacak

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