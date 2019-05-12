Kılıçdaroğlu: Ülkede demokrasi hepimiz için olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele edildiğinde çok güzel sonuçlar elde edileceğini ifade ederek, “Türkiye’nin bütün demokratlarının birleşmeleri gerekiyor. Bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz” dedi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) ödül töreninde konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
DÖRDÜNCÜ GÜÇ
“Çağdaş demokrasilerde medya yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç olarak belirleniyor. Bir dönem bir başbakana gelin anayasa değişikliği sırasından dördüncü güç olarak medyayı yazalım demiştim. Ama bu olmadı. Gazeteciliğin çok zor olduğunu biliyorum. Gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa, yazabiliyorsa, haberi olduğu gibi alıp geniş kitlelere taşıyabiliyorsa orada demokrasi var. Haberi yapıp büyük baskı görüyorsa veya yazdığı haber çöp sepetine atılıyorsa orada demokrasi yoktur.”
FAİLLER YAKALANSIN
Hürriyet gazetesini basan kişi AK Parti’nin Londra temsilcisi olarak atanmıştı. Sopalarla basıyorsunuz bir gazeteyi, terör estiriyorsunuz ama siz demokrasinin beşiği olan bir ülkeye o gazeteyi basan kişiyi bir partinin temsilcisi olarak atıyorusunuz. Hangi çelişkiden söz edeceğiz, hangi mantıktan söz edeceğiz? İkinci haber, Zeynep Kuray, İrfan Tunçelik ve Canan Coşkunûn gözaltına alınmasıydı. Üçüncü olay Yavuz Selim Demirağ’ın saldırıya uğramasıydı. Ziyaretine gittim. 7 kişinin sopalarla saldırısına uğruyor. ‘Ellerimle kafamı tuttum’ diyor, ‘öldürün’ diye bağırıyorlar. Ağır bir travma. Gerçekten de ölümden dönen bir gazeteci. Ne yaptı bu gazeteci? Bir televizyon programına katıldı ve düşüncelerini açıkladı. Ne diye suçluyorsunuz, düşüncelerini açıkladı diye. Ne yapıyorsunuz, ‘seni sopalarla öldüreceğiz.’ Faillerin yakalanması lazım.
AYNI ÇİZGİDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama asla karamsar değilim. Birlikte mücadele ettiğimizde çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Türkiye’nin bütün demokratlarının birleşmeleri gerekiyor. Bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz. Önümüzdeki süreçte, yine aynı tempoda, aynı çizgide mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimizin demokrasiye ihtiyacı var. Bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla.”
HÜRRIYET’E ÖDÜL
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2018 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’nde, 17 Ocak 2018 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Türkiye’nin Utanç Listesi” haberi ile muhabirimiz Dinçer Gökçe de ödül aldı.
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