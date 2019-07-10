"Kılıçdaroğlu tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’nin ucuz siyasi kafasına göre, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin? Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin?” dedi.
Bahçeli, partisinin grup toplantısında şöyle konuştu: “Geride kalan bir yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmuş, uyum ve uygulama süreci kazasız belasız mesafe almıştır. Yeni sisteme alışma devresi de son derece uyumlu geçmiştir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kıvranması çarpık siyaset hastalığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum, su alan teknesinin içinde ayağına geçirdiği dalış paletiyle yüzme hazırlığı yapmasını doğrusunu isterseniz hayretle takip ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor.
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı’nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. CHP’nin ganimet avına çıkması art niyetliliktir.”
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