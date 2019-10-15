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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti

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Kılıçdaroğlu: Tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ciddi suçlamaları olduğunu belirterek, "Tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yöneticiler sesiz kalıyorsa bir sorun var demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, terörün bir amacı olmadığını, terörün insanları yıldırmak ve düzeni bozmak için var olduğunu ve uluslararası boyutu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, uluslararası ilişkilerde gerçekten terörün önlenmesi konusunda mücadele verilmesi durumunda terörün hep birlikte sonlandırabileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Dış politikanın çok iyi yapılması ve sürdürülmesi gerekir. Türkiye’de izlenen dış politikanın yanlış olduğunu söylemiştim. Biz 'yurtta barış dünyada barış'ı savunan bir zihniyetteyiz. Devletlerin çıkarı akılcı politikalar üzerinedir. Duygusallıktan uzak akılcı politikalar. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız. Dış politika, ülkeler arasında derin yarılmalara yol açabilir. Bugünkü dış politika düşman kazanan bir politikadır. Bunun 180 derece değişerek, dost kazanan bir hale getirilmesi gerekir" dedi.

'DÜNYANIN TÜMÜNÜ DÜŞMAN KAZANDIK'

Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaralanan teröristlerin Türkiye'ye getirilip gizli gizli tedavi ettirildiğini ve sonra Suriye'ye gönderildiğini ileri sürerek, "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil, dokuz köyde karşılamak gerekir. Maceracı bir dış politikadan uzak durmak gerekir. Macerayı odak noktası seçen bir dış politikanın Türkiye’yi nerelere soktuğunu örnekleriyle görebiliriz. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’de. 40 milyar dolar harcadık onlar için. Ben başka bir hükümetin toprak bütünlüğüne saygı göstermezsem düşman kazanırım. Bugün neredeyse dünyanın tümünü düşman kazandık. Türkiye yönetilmiyor. 'Tarafsızlıktan yana olan, danışılan bir ülke olsun Türkiye' dedik. 'Ortadoğu batağında ne işi var Türkiye’nin?' dedik. Türkiye’nin geleceği için bütün yanlışları düzeltmesi için bu orduya yetki verdik. 17 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’ni adeta savaş ortamına kim getirdi? Şehitlerimizin sorumlusu kim, kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Anneler bunun hesabını sormak zorundalar."

'İŞTE BU PARTİ DEVLETİDİR'

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 'zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' sözünü anımsatarak şöyle dedi:

"'Dış politikanın milli olması lazım' dedik. Ülkenin çıkarları esas alınır dış politikada. Kahraman ordumuz Suriye’deyken bütün anneler çocuklarının sağ salim dönmesini isterler. Hepsinin sağ salim dönmesini isterler. Orada görev yapan şehit düşen gazi olan, hayatlarını bizim için harcayan herkese şükran borçluyuz. Ama hala buradan 'acaba partimize nasıl çıkar sağlarız?' çabası içindeler. Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapılıyor, bu toplantıya Mustafa Şentop, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı katılıyor. Olabilir. TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da katılıyor. Senin ne işin var orada? Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Ömer Çelik sizin ne işiniz var orada? İşte bu parti devletidir. Yaptığı işin yanlış olduğunu onlar da biliyor, Cumhurbaşkanlığı sitesine koyuyorlar ama isimlerini yazmıyorlar. İnsan biraz utanır. Bu toplantı Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin bir kişinin iki dudağının arasına bırakılmasıdır."

'ORDU SAVAŞTA, PARTİNE ÜYE TOPLAMAYA ÇALIŞIYORSUN'

Erdoğan'ın, "Buradan milletimizin her bir ferdini partimiz saflarına katılmak için davet ediyorum" dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ordu savaşta, sen bunu kullanarak partine üye toplamaya çalışıyorsun. Ordumuz orada mücadele ederken Erdoğan, 'AK Parti'ye nasıl oy devşirebilirim’in hesabı içinde. Türkiye nerede, bu beyefendi nerede? Hayatımda böyle bir devlet anlayışı ile hiç karşılaşmadım" diye konuştu.

'TEHDİT EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR'

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın ciddi suçlamalarda bulunduğunu, kaydederek şöyle devam etti:

"Çok ciddi suçlamaları var Trump'ın; 'olası savaş suçlarına zemin hazırlanıyor' diyor. 'Bölgedeki IŞİD teröristlerinin sorumluluğundan Türkiye sorumlu olacaktır' diyor. Tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yöneticiler sessiz kalıyorsa bir sorun var demek. 'Eyy Trump' diye celallendiler, Trump bir ayağa kalktı, götürüp Papaz’ı teslim ettiler, kimin itibar kaybı, Türkiye'nin. Yutamayacağın lokmayı ağzına almayacaksın. Trump şimdi ağzına geleni söylüyor, bizimki 'şaka yapıyor' diyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni Trump kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır. Bunlardan bir tek kelime söz çıkmamıştır. Beyefendi şimdi fetihten söz ediyor. Bir ülkenin en tepe noktasında oturan bir kişi nasıl böyle bir söz söyler."

'MEMLEKETİN BAŞKA SORUNU KALMADI MI?'

Türkiye’yi yönetenlere göre ülkenin iki sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Birincisi plastik poşet sorunu, ikincisi vatandaşın aracında sigara içmesi. Bu memleketin başka sorunu mu kalmadı Allah aşkına. İşsizlik raporları açıklandı. 1 milyon 65 bin kişi daha bu ay işsiz kaldı.Önümüzde seçimler var. 22 milyon 500  bin kişi Türkiye’de açlık sınırının altında yaşıyor."

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