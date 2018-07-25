Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Yıldırım'a Berberoğlu ve Erdem'i anlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı dün makamında ziyaret etti. Görüşmede “Can yakıcı iki temel sorundan söz etmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ile Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in durumunu Yıldırım’a aktardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede Kılıçdaroğlu, asıl ziyaret nedenlerinin ‘tebrik amaçlı’ olduğunu belirterek, Yıldırım’a Meclis Başkanlığı görevinde başarı diledi. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın tarafsız davranması gereken bir makama geldiğini belirterek, “Sizden Meclis’in itibarını yükseltecek bir çalışma bekliyoruz. O zaman biz de CHP olarak Meclis’in itibarının yükselmesi için gereken her şeyi yaparız” dedi. Kılıçdaroğlu, başta personel reformu olmak üzere bir çok konu başlığını içeren önerilerde bulundu.
TAHLİYE KARARI VERİLMELİ
Kılıçdaroğlu daha sonra “Can yakıcı iki temel sorundan söz etmek istiyorum” diyerek, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğunun devamına ilişkin karar ile eski milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’in tutuklanmasını anlattı. Kılıçdaroğlu, Anayasa’ya göre milletvekillerinin yeniden seçilmesi halinde süren davalarının dondurulması gerektiğini belirterek Berberoğlu’nun tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu konuda Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un Anayasa Komisyonu toplantısında yaptığı bir konuşma olduğunu ifade ederek “Mahkemenin yaptığı hukuk dışıdır. Meclis’in iradesini yok saymaktır. Meclis Başkanı’na büyük sorumluluk düşüyor” dedi. Yıldırım’ın ise Kılıçdaroğlu’na ‘konuyu araştıracağını ve farklı kesimlerle görüşerek bilgi alacağını’ söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Eren Erdem’in de oğlunun rahatsızlığı nedeniyle defalarca yurtdışına çıkış yapıp geri döndüğünü, kaçmasının gündemde olamayacağını, Erdem’in de eski bir parlamenter olduğunu ve bu nedenle hak ve hukukunu savunmak gerektiğini anlattı.
ANAYASA’YA AYKIRI
Kılıçdaroğlu, görüşmenin sonunda yaptığı açıklamada, “Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken Sayın Berberoğlu’nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle Sayın Başkan’a aktardık. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur, yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur diye düşünüyoruz. Düşüncelerimizi Sayın Başkan ile paylaştık” dedi.
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