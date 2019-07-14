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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / KÜTAHYA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kılıçdaroğlu surda gedik açmayı planlıyor’

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Kılıçdaroğlu surda gedik açmayı planlıyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında seçilen belediye başkanlarına yönelik, 3T adını verdiği ‘teşekkür, takdir ve tebrik’ konulu ziyaretlerine Söğüt ve Kütahya’dan başladı.

Bahçeli, Söğüt ve Kütahya’da şunları söyledi:

SAMİMİ, İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR

“31 Mart’ta Cumhur ittifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamada olduğu bir dönemde cumhur ittifakının oy oranı ve belediye sayısı itibarıyla öne çıkması ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir. CHP Genel Başkanı ‘En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var, oturalım konuşalım’ diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor.

Milletin evet dediği bir yönetim sistemini karalamak bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Tehditler artık işlemeyecektir. CHP’nin tezviratları boştur, ademe mahkûmdur.

KALP KIRMAYACAĞIZ

MHP olarak yönetimimizde bulunan belediyelerde yapacak çok işimiz var. Belediye yönetimlerini üstlendiğimiz hiçbir vatan köşesinde, kalp kırmayacağız, hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Ben değil, biz diyeceğiz. İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz. Varsın birileri dedikodu yapsın, cumhur ittifakı ve MHP önüne bakacaktır. Belediye haksız kazanç kapısı, ulufe dağıtım kaynağı değildir.

S-400 HAYIRLI OLSUN

15 Temmuz unutulmayacak. Fetullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra’da eninde sonunda hesap verecekler. Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler.

Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız. Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız. S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır. S-400’e PKK’lı caniler karşıdır. S-400’e küresel güçler karşıdır. S-400 Füze Savunma Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

 

AKSAYAN TARAFI VARSA ELBETTE GEREĞİ YAPILIR

Cumhur var, Cumhuriyet yok’ diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır. Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır. Amaç yeni hükümet sisteminin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır.

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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