Kılıçdaroğlu: ‘Sonuç asla değişmez’

SALDIRIYI ANLATTI

CHP PM Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 4 saat süren toplantıda, edinilen bilgiye göre yerel seçim sonuçları ve Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı değerlendirildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Özkoç, Özkoç, olay günü Kılıçdaroğlu’na saldırı sırasında göz yaşartıcı gaz kullanamayan güvenlik güçlerinin, Kılıçdaroğlu olay yerinden ayrıldıktan sonra kalabalığa gaz kullandığını anlatarak, “Genel Başkan evden tahliye edildikten sonra o ana kadar kullanılmayan gazın kullanılması manidar” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise 31 Mart seçimlerinde değişen oy oranları ile ilgili bilgi verdi.

YSK REDDEDECEK

Toplantının sonunda değerlendirme konuşması yapan Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili bazı PM üyelerinin soruları üzerine, “İstanbul seçimlerini biz kazandık. Sayın İmamoğlu mazbatasını aldı ve göreve başladı. YSK’yı baskı altına alarak sonucu değiştirmek istiyorlar ancak sonuç asla değişmez. Seçimin iptal edilmesi hukuki olarak mümkün değil. YSK bunu teyit edecektir. Bu itirazlar ne hukuki ne de vicdani. Biz yolumuza devam edeceğiz. YSK’nın iptal başvurusunu reddedeceğine inanıyorum” dedi.

SAHADA OLUN

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına gönderdiği 10 maddelik yerel yönetimlerde temel ilkeler belgesini çok önemsediğini ve bu ilkelere uyulduğu takdirde büyük bir başarı sağlanacağını ifade ederek, “Önümüzde yeni bir Türkiye duruyor. Sözün bittiği, icraatın başladığı noktadayız. Esas sınava şimdi hazırlanıyoruz. Yerelde yapacağımız icraatlar bizi iktidara taşıyacak. Bundan sonra bütün milletvekillerimiz ve PM üyelerimiz sahada olmalı. Gerekirse kimin nerede çalışacağı ile ilgili yeni bir görevlendirme de yapabiliriz. Sahanın nabzını tutmalıyız. Vatandaşın memnuniyetini ölçmeliyiz” dedi.

CHP PM’DEN YENİ MUTABAKAT ÇAĞRISI

CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ilk kez toplanarak bildiri yayınladı. Bildiride özetle şu ifadeler yer aldı:

“Milletimiz, sandıkta sözünü söyledi, yaşadığı kentlerin belediye başkanlarını seçti. Belediye başkanlarımız mazbatalarını almıştır. Ancak, 28 gün geçmesine rağmen, seçim sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi sürmektedir. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır. Ancak hukuk, bir hakkın suiistimalini korumaz. YSK’nın pusulası seçim mevzuatı ve içtihattır. Pusula şaşarsa, bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul, baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır. Ülkemiz tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken, bu krizi daha da derinleştirecek bir ‘hukuk krizine’ yol açılmamalıdır.

LANETLİYORUZ

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bir hafta önce yapılan linç girişimini CHP’nin Parti Meclisi olarak milletimizin huzurunda lanetliyoruz. CHP olarak Ankara Çubuk’ta yaşanan linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız.

2014 yılında başlayan, toplumun tamamını temsil eden Gazi Meclisimizi etkisizleştirme, yönetimi tek bir kişiye devretme projesi, toplumu hızla bölmüş ve kutuplaştırmıştır. ‘Tek adam-parti devleti’ rejimine geçilen 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz, her alanda geriye gitmektedir. 24 Haziran’dan bu yana yaşadıklarımız, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, denge ve denetimi sağlayacak yeni bir mutabakata duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.”