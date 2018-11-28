Kılıçdaroğlu: Soğan üreticisi terörist oldu

ÇAY-SİMİT HESABI

“Erdoğan daha iktidar olmadan önce bütün meydanlarda çay ve simit hesabı yapıyordu. ‘Senin zalim yönetimin bu millete bir çay ve simidi bile çok görüyor’ diyordu. Şimdi 1 lira 75 kuruş simit, 1 lira 75 kuruş çay. 5 kişilik bir aile. Karı-koca ve üç tane de çocukları var. Bunlar hiçbir şey yemesinler; sabah, öğle, akşam çay ve simit tüketsinler. 3 lira 50 kuruş, çarpıyoruz üçle 10 lira 50 kuruş. 5 kişi olduğuna göre 52 lira 50 kuruş. 30 gün birer çay, birer simit, 1575 lira ediyor. Asgari ücret ne kadar? 1603 lira. Arada 28 lira kalıyor. Sen, her sabah ejder meyveli smoothie, somonlu suşi, zencefilli bilmem ne yemezsin. Şimdi vicdan sahibi olan herkese sesleniyorum; senin bu zalim yönetimin değil bu yiyecekleri, bu millete bir bardak çayı ve bir simidi bile çok görüyor. 16 yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. Güzel kardeşim, bunlara ders verdiğin zaman ülkeye bahar gelecek, ülkeye huzur gelecek.

TMO’YU DA BAS

Biz de gündemi değiştirmiyoruz. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Vatandaşın sıkıntısını her ortamda gündeme getireceğiz. Soğan baskınları yapıyorlar depolara. Açıklama yapmış beyefendi; ‘Silahlı terörist ile soğanı olan terörist arasında hiçbir fark yoktur’... Hadi soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz! Size de terörist demeye başladı. Ülkede hak aramak, ülkede üretim yapmak suç. Yahu kardeşim bu soğanı depolamasa ne yapacak, tarlada mı kalacak? En büyük depoyu kim yapıyor? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO). En büyük terörist o zaman, orayı da bas! Sen oturup kendine soruyor musun, ya bu memleketi kim bu hale getirdi? Diyecek dış güçler. İyi de dış güçlerin soğanla ne ilgisi var. Ama bir şeyi öğrendik, bu soğan üreticileri yeni terörist kimliğine kavuştular. Soğana değil, devleti soyana bak. Yarın herhalde un fabrikalarını basacaklar. Sonra buğday depolarını.

O beyefendi sarayında

kilosu 4 bin liralık çay içiyor. Ona göre memlekette hiçbir sorun yok. Çünkü bakıyor mutfak dolu, her şey var. Yola gidiyor, uçağa biniyor, para vermiyor. O zannediyor ki Türkiye böyledir, Türkiye’de hiçbir vatandaşın sorunu yoktur. Halktan kopan bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur.”





KRAL PARA SÖZÜ MÜ VERDİ

15 Temmuz’dan sonra şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların verilmesini istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Bunların bir malı götürme geleneği var. Sizin adınıza toplanan malı götürdüler mi, götürmediler mi? Kaç para toplandı, parayı ne yaptınız? Ve soruyorum Kaşıkçı cinayeti... Kral’dan para mı dilendiniz, size Kral para sözü mü verdi? Onun için mi katilleri serbest bıraktınız?