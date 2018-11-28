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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
28.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Soğan üreticisi terörist oldu

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu: Soğan üreticisi terörist oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında vatandaşın asıl gündemi olan ekonomi ve geçim sıkıntısını konuşmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, “16 yıldır bu ülkeyi yönetenler hâlâ seni çaya ve simide mahkûm ettiyse bundan hesap soracaksın kardeşim. Ey asgari ücretli kardeşim, hesabını sormazsan sen bu yoksulluğa mahkûmsun demektir” dedi.

ÇAY-SİMİT HESABI

“Erdoğan daha iktidar olmadan önce bütün meydanlarda çay ve simit hesabı yapıyordu. ‘Senin zalim yönetimin bu millete bir çay ve simidi bile çok görüyor’ diyordu. Şimdi 1 lira 75 kuruş simit, 1 lira 75 kuruş çay. 5 kişilik bir aile. Karı-koca ve üç tane de çocukları var. Bunlar hiçbir şey yemesinler; sabah, öğle, akşam çay ve simit tüketsinler. 3 lira 50 kuruş, çarpıyoruz üçle 10 lira 50 kuruş. 5 kişi olduğuna göre 52 lira 50 kuruş. 30 gün birer çay, birer simit, 1575 lira ediyor. Asgari ücret ne kadar? 1603 lira. Arada 28 lira kalıyor. Sen, her sabah ejder meyveli smoothie, somonlu suşi, zencefilli bilmem ne yemezsin. Şimdi vicdan sahibi olan herkese sesleniyorum; senin bu zalim yönetimin değil bu yiyecekleri, bu millete bir bardak çayı ve bir simidi bile çok görüyor. 16 yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. Güzel kardeşim, bunlara ders verdiğin zaman ülkeye bahar gelecek, ülkeye huzur gelecek.

TMO’YU DA BAS

Biz de gündemi değiştirmiyoruz. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Vatandaşın sıkıntısını her ortamda gündeme getireceğiz. Soğan baskınları yapıyorlar depolara. Açıklama yapmış beyefendi; ‘Silahlı terörist ile soğanı olan terörist arasında hiçbir fark yoktur’... Hadi soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz! Size de terörist demeye başladı. Ülkede hak aramak, ülkede üretim yapmak suç. Yahu kardeşim bu soğanı depolamasa ne yapacak, tarlada mı kalacak? En büyük depoyu kim yapıyor? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO). En büyük terörist o zaman, orayı da bas! Sen oturup kendine soruyor musun, ya bu memleketi kim bu hale getirdi? Diyecek dış güçler. İyi de dış güçlerin soğanla ne ilgisi var. Ama bir şeyi öğrendik, bu soğan üreticileri yeni terörist kimliğine kavuştular. Soğana değil, devleti soyana bak. Yarın herhalde un fabrikalarını basacaklar. Sonra buğday depolarını.
O beyefendi sarayında
kilosu 4 bin liralık çay içiyor. Ona göre memlekette hiçbir sorun yok. Çünkü bakıyor mutfak dolu, her şey var. Yola gidiyor, uçağa biniyor, para vermiyor. O zannediyor ki Türkiye böyledir, Türkiye’de hiçbir vatandaşın sorunu yoktur. Halktan kopan bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur.”

KRAL PARA SÖZÜ MÜ VERDİ

15 Temmuz’dan sonra şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların verilmesini istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Bunların bir malı götürme geleneği var. Sizin adınıza toplanan malı götürdüler mi, götürmediler mi? Kaç para toplandı, parayı ne yaptınız? Ve soruyorum Kaşıkçı cinayeti... Kral’dan para mı dilendiniz, size Kral para sözü mü verdi? Onun için mi katilleri serbest bıraktınız?

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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