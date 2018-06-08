Kılıçdaroğlu: Sivil anayasa yapmalıyız

Kılıçdaroğlu, dün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayici ve esnafın sorunlarının ortak aklı egemen kılmak suretiyle çözülebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokratik parlamenter sistemi güçlendirmek ve dünyada demokrasisi gelişmiş bir ülke haline gelmek istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, dün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayici ve esnafın sorunlarının ortak aklı egemen kılmak suretiyle çözülebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

DÖRT AYAKLI STRATEJİ

"Biz geleceğimizi nasıl inşa edeceğiz, üzerinde düşünmemiz gereken konu bu. İşçisi, esnafı, memuru, sanayicisi hepimiz geleceğimizi nasıl inşa edeceğiz? Dört ayaklı stratejiyle geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Demokrasinin olmadığı yerde adaletten söz edilemez. Yasama, yürütme, yargı ve medya, demokrasinin dört temel ayağını oluşturur. Yüzde 10 seçim barajı 12 Eylül darbesinden sonra getirilen bir uygulamadır. Sivil bir anayasa yapmak zorundayız. Bütün vesayetlerden arınmış, işçisi, işvereni, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, meslek kuruluşları hep beraber bir araya gelip az, öz, kısa yeni bir anayasa yapmak zorundayız. Eğer bu anayasayı yapabilirsek Cumhuriyet tarihinde ilk kez sivil toplum bir araya gelip bir anayasa yapmış olacak, hedefimiz bu, bunu yapacağız.”Manisa Kamyoncular Kooperatifi’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Kim alın teriyle evine ekmek götürüyorsa, onların sorunlarıyla ilgilenmek benim boynumun borcudur. Mazot çok pahalı, on numara yakılıyor. Köprüden dolarla geçiyorsunuz. Sizin buna isyan etmeniz lazım. ‘Ben bu parayı ödemem’ demeniz lazım” diye konuştu.

İNCE’YE BÜYÜK ÖVGÜ

Saruhanlı ilçesinde durup ilçe sakinlerine seslenen CHP Lideri, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den övgüyle bahsederek şunları söyledi: “Dürüst, namuslu ahlaklı bir adayımız var. Adı Muharrem İnce. Güçlü bir insan, başarılı bir insan, hayatını bu ülkeye adamış bir insan, eski bir öğretmen. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu, ‘millet ittifakı’nın parlamentoda çoğunluk olduğu ülkede huzur ve barışı vaat ediyorum. Bu bölgenin tarım yoğunluklu olduğunu biliyorum, çiftçi, memur hayatından memnun değil. O zaman kim memnun? Bir tek sınıf var, rantiye sınıfı. Faizle gelir elde edene ‘Dur’ demenin zamanıdır.”