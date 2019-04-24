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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu şikayetçi oldu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde kendisine yönelik saldırıyla ilgili şikayetçi olurken gözaltına alınanların hepsi serbest bırakıldı.

Olayın ardından Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Önceki gün şüphelilerden üçü savcılık ifadesinin ardından, beşi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şüphelilerden Cahit K. için konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol uygulandı. Kılıçdaroğlu’nun aracına taş atan Ayşe R. ise adli kontrol konulmadan serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün ise dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafından sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Sarıgün, geceyarısı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu şikayetçi oldu

SALDIRIYA 37 KİŞİ KARIŞTI

Soruşturma dosyasında yer alan Jandarma tutanağına göre, Kılıçdaroğlu’na yönelik fiziksel ve sözlü saldırıya 37 kişi karıştı. Bu kişiler arasında yer alan ve ‘Evi yakın’ diye bağıran bir kadının da ifadeye çağrılması bekleniyor. Jandarma fezlekesinde ‘Kılıçdaroğlu’nun son anda cenaze merasimine katıldığı’ belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

FİZİKİ MÜDAHALE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanına girerken yine vatandaşların bir kısmı tarafından yoğun bir şekilde protesto edilmiştir. Cenaze mezarlık istikametine götürülmesi için hareket edildiğinde Kılıçdaroğlu aleyhinde slogan atılmaya başlanmıştır. Bazı vatandaşlar tarafından Kılıçdaroğlu’na fiziki müdahale girişiminde bulunulmuştur. Kılıçdaroğlu’nun aracına kalabalıktan ulaşma imkânı kalmadığının anlaşılması üzerine, mahalle içerisinde bulunan Rahmi Doruk’un evinin içerisine alınarak, ev ve evin çevresinde emniyet tedbirleri artırılmıştır. Daha sonra Kılıçdaroğlu emniyetli bir şekilde Akkuzulu Mahallesi’nden çıkarılmıştır. Kılıçdaroğlu’na fiziki müdahalede bulunan şahsın Osman Sarıgün olduğu tespit edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera incelemesinde olaya karıştığı ve provoke ettiği değerlendirilen Hacı Ç., Cahit K., Mehmet K. ve Hasan K. isimli şahısların ifadeleri alınmıştır. Sarıgün ifadesinde sinirlenerek Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını kabul etmiştir. Hacı Ç., Cahit K., Mehmet K., Hasan K. isimli şahıslar ise suçlamaları kabul etmemişlerdir.”

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da dün avukatı Celal Çelik aracılığıyla saldırganlardan şikâyetçi oldu. Olaylar sırasında saldırıya uğrayanlar arasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Çubuk Adliyesi’nde müşteki olarak ifade verdi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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