Kılıçdaroğlu Sanatçılar ve edebiyatçılar buluşmasında konuştu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu "Sanatçılar ve edebiyatçılar buluşması"nda konuştu

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Kılıçdaroğlu "Sanatçılar ve edebiyatçılar buluşması"nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Taksim’de bir otelde gerçekleştirdiği "Sanatçılar ve Edebiyatçılar Buluşması’na katıldı.  Kılıçdaroğlu, " İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü’nde çok güzel şeyler yaptı.İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey’in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum." dedi.

Toplantıya Müjde Ar, Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu  çok sayıda konuk katıldı.  "İstanbul’un değişik bölgelerini geziyoruz. İstanbul’u en iyi sizler biliyorsunuz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu Sanatçılar ve edebiyatçılar buluşmasında konuştu


"Sanat dünyası bilir. Sizlerle birlikte olmanın onuru ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır ve en zor şey de sanatçılarla birlikte olup sanatçılarla konuşmaktır. Çünkü sanatçı eleştirel kültürle beslenir, güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan, güçsüzden, hakkını arayandan yanadır, kendini öyle konumlandırır, mücadelesini o çerçevede yapar. Baskıya direnir, rüzgara karşı yürüyen kişidir sanatçı.

öyle bir kimliği vardır sanatçının. Sanat dünyasını zaman zaman izlemeye çalışıyoruz, bize yönelik gelen eleştirilerin tamamını büyük bir dikkatle okuyoruz. Bize yapılan her eleştirinin samimi olarak yapıldığına inanırım varsa bir eksikliğimiz onu gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak sanata bakış açımız gerek belediye başkanlarımızın sanat ve kültür dünyasına bakış açıları olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz, güzel şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var.

Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü’nde çok güzel şeyler yaptı. Belki sanat dünyamız bunu daha yakından da izliyordur. İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey’in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum. Sanatın ve sanat insanlarının ayrı bir gücü var. Politikacılardan ve kendisini güçlü sanan insanlardan daha büyük gücü vardır sanatçının."

Lise yıllarında Alexandra Dumas’ın 3 Silahşörler isimli kitabını  okuduğunu ve sanatçının gücünü anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sanatın ve sanatçının gücü düşündüğümüzden çok daha fazladır. Bu gücü Türkiye'de belki de en çok hissetmeyenler politikacılardır. Kısır düşünen, dünyayı görmeyen, okumayan, sanatçının kolay yetişmediğini, dünyaya nasıl eleştirel baktığını bilmeyen kısır siyasetçilerden kaynaklanıyor. Oysa sanat 7 dalda dünyaya meydan okuyacak bir güce sahiptir” şeklinde konuştu.

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