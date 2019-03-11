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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rıza ÖZEL - ANTALYA
11.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Sadece bir ayrıcalık istiyorum

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Kılıçdaroğlu: Sadece bir ayrıcalık istiyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarımdan isteğim, seçildikten sonra herkese eşit yaklaşıp, herkesi kucaklayacaksınız. Sadece bir ayrıcalık istiyorum. Eğer bir mahalle yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık, biraz daha fazla hizmet götüreceksiniz. İsteğim bu” dedi. Kılıçdaroğlu dün Antalya’da seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:

NİYE GEÇİNEMİYORSUN?

“Türkiye tarım alanında büyük ölçüde üretimden koparıldı. Bir dönem Antalya pamukta önemli bir merkezdi. 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tütünde ‘dünya markası’ Türkiye’den söz ediyorum. Son 8 yılda hayvancılıkta Türkiye’deki üreticileri cezalandırdık, 7.5 milyar dolar yurtdışındaki hayvan üreticilerine para ödedik. 7.5 milyar doları kendi çiftçimize ödeseydik bırakın kendi ülkemizi Ortadoğu’yu beslerdik. Bu rakamlar devletin resmi kurumlarının rakamları. Her şeye, gübreye, ilaca, naylon örtüye, suya, elektriğe, doğalgaza zam geldi. Zarar eden adam satar mı? Satmaz.
Esnaf diyor ki ‘Kepenkleri kapattık, geçinemiyoruz.’ Niye geçinemiyorsun? ‘Büyük AVM kuruldu, kimse bize gelmiyor.’ Kim kurdu? Hükümet kurdu. Kime oy verdiniz? Hükümete. Kiradaki esnaf kardeşim, stopaj ödüyorsun. Esnaf istese, ‘Ben bunu (stopajı) kaldıran partiye oy vereceğim’ der.

GELİR DENGESİ KURULMALI

Kentle kırsal arasında gelir dengesinin kurulması gerekiyor. Kim kazanacak? Kırsaldaki üretici kazanacak. Yeni doğan kentte yaşayan çocuk kazanacak. Bizim bütün büyükşehir belediyelerimiz kırsalla kent arasında sağlıklı bir gelir dengesi için çaba harcıyor. Örneği var. Aynı şey Antalya’da da olacak.
Suriyeli kardeşlerimiz geliyor, dükkân açıyor. Vergi veriyor mu? Yok. Ama siz veriyorsunuz. Bağ-Kur pirimi ödüyor mu? Ödemiyor. Hastaneye gittiğinde hiçbir masraf ödemeden tedavi oluyor mu? Siz hastaneye gittiğinizde 14 çeşit vergi ve para ödüyorsunuz. Nasıl bir adalettir, nasıl bir kalkınmadır, nasıl bir düzendir bu? Buna itiraz etmeniz lazım.

MİLLETE HESAP VERECEKSİNİZ

Belediye başkanı arkadaşlarımdan isteğim; seçildikten sonra herkese eşit yaklaşıp, herkesi kucaklayacaksınız. ‘A bölgesi, B mahallesi, bana oy vermedi; ben oraya hizmet götürmeyeceğim’ demeyeceksiniz. Herkese her hizmeti eşit götüreceksiniz. Sadece bir ayrıcalık istiyorum. Eğer bir mahalle yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık, biraz daha fazla hizmet götüreceksiniz. İsteğim bu. Yaptığınız bütün harcamaların hesabını millete vereceksiniz. Neyi kaça yaptınız? İhaleyi kime, kaça verdiniz? Hesabını vereceksiniz. Çünkü demokrasinin çıkış noktası, ‘Ödediğim vergi nereye harcandı?’ Bunu soruyorsanız o ülkede demokrasi vardır. Bunu sormuyorsanız bu işler yürümez.”

 

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