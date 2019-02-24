Kılıçdaroğlu: Peki bu para nereye gitti

DEMOKRASİ MÜCADELESİ

“Hiç kimse unutmasın. Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Olay bir parti olayı, bir kişi olayı değildir. Olay Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kurduğumuz Cumhuriyet’in demokrasiyle taçlandırılmasıdır. Biz Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Halkın iradesinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Sadece saraydan alınan talimatla ülkenin yönetilemeyeceğini anlatmak istiyoruz. Bu birlikteliğimizin bir demokrasi mücadelesi olduğunu herkesin bilmesi lazım.

CHP’YE OY VERECEKSİN

Antalya’nın bir belediye başkan adayı var: Muhittin Böcek. Biz kendisine güveniyoruz. Muhittin Böcek Antalya’yı dünyanın en önemli kentlerinden birisi haline getirecek. Bizim belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak itibarıyla 2 bin 200 liradır. Buradan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum: 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını istiyorsan, sandığa gideceksin CHP’li belediyeye oy vereceksin. İYİ Partili belediye başkanlarımız varsa gözü kapalı olarak CHP’liler İYİ Parti’li belediye başkan adayına oy verecekler ve onları seçecekler.

ZARARINA MI SATSIN?

Tepede oturan bir yöneticiyi düşünün. Esnafı, hal esnafını, seracıyı terörist ilan ediyor. Ne yaptı bunlar? Hal esnafı, çiftçi, seracı ne yaptı? Bir hata varsa o da gidip AK Parti’ye oy vermeleri. Şimdi o hatasını düzeltecekler. Çiftçi neden ürününü pahalıya satıyormuş. Ne yapsın? Zararına mı satsın? Asıl zammı sen yapıyorsun. Bunları düşünerek sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. (Salonda ‘Anamızı ağlattılar, anamızı’ diye birinin seslenmesi üzerine) Biliyorum, biliyorum... Kuru soğana muhtaç etti. Şimdi kuyruklara ‘varlık kuyruğu’ diyor bir de. Sen de gir o zaman. Söyleyecek lafları yok. Yalnızca CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni karalamakla oy olacaklarını düşünüyorlar.

Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesidir. Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin üretiminin artmasıdır. Tanzim mağazaları açtılar. Size komik bir şey anlatayım. Tarım Bakanı bir tweet atmış, ‘Kaş ve Kınık’ta tüccarlık yapan Vahit ve Ali Uçak isimli kardeşlere teşekkür ediyorum. İki TIR ürünü bedelsiz olarak tanzim satış mağazalarına teslim ettiler’ diyor. Bu iki arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Onlar iki TIR’ı doldurdular götürdüler bedava verdiler. Peki bunlar ne yaptılar? Götürdüler bedava aldıklarını parayla sattılar. Bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Şimdi soruyorum; bu para nereye gitti?”

‘O TABLO GERÇEĞİ YANSITIYOR’

Geçen salı bir fotoğraf gösterdim, bir kadın çöp kutusundan bir şeyler topluyor ve yanında da Erdoğan’ın fotoğrafı var. Bu gazetelerde de yer aldı. Bu fotoğraf benim içimi acıttı, böyle bir tablo olabilir mi ve salı günü grup toplantısında anlattım, 21. yüzyılın Türkiye’sinde bir kadın çöp kutusunda ne yapıyor. Geçimini sağlamak için yaşamak için ne yapıyor. Efendim, sonra dediler ki ‘bu kadın başka bir kadın, dört katlı apartmanı var’ vesaire... Kadının yüzü görünmüyor. Bu tablo, 21. yüzyıl Türkiye’sinin tablosudur ve bir gerçektir. Kimse inkar edemez. Bir hafta önce Ankara’da ‘Sokak Ekonomisi Çalıştayı’ yaptık. 6 milyon insan sokaktan geçiniyor. 6 milyon kişi unutulan kişidir. 6 milyon kişi siyasetin görmediği kişilerdir. Eşleriyle çocuklarıyla 24-25 milyon kişidir. Siz bir gün iktidar sahiplerinden birisinin çıkıp, çöpte kağıt toplayanların nasıl geçiniyor diye düşündüğünü gördünüz mü? Bir gün önce gazetelerde yer alıyor kimse ses çıkarmıyor, ben gösteriyorum kıyamet kopuyor. Tahammül edemiyorlar bu tabloya. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor.

İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR

İki tür belediyecilik var. Saray belediyeciliği ve halkın belediyeciliği. Saray belediyeciliği ranta göre yapılır, birilerine rant verilir. Halk belediyeciliğinde bu olmaz. Ben bütün belediye başkanlarımdan iki şey istiyorum: Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Belediye başkanlığını aldığınız andan itibaren bütün belde halkını kucaklayacaksınız, eşit hizmet götüreceksiniz. Bizim temel felsefemiz budur. İşsizlik almış başını gidiyor. Sarayda işsiz var mı, yoksul var mı? Saray sosyetesi var. Hiçbirinin geçim derdi yok. Biz bu tabloyu ters yüz edeceğiz.

DEMOKRASİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTIK

Biz neden İYİ Parti ile işbirliği yaptık? Demokrasi için, ülkemizde demokrasi kültürünü geliştirmek için. Kişisel hiçbir çıkarımız yok. Gerilimden, kavgadan bıktık. Bu seçimler bizim demokrasi tarihimiz açısından milat olacak. Güzel şeyler olacak. Biz Mevlana’nın kültürünü her yerde savunacağız: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır yaprakları büyüten, gökgürültüsü değil. Hiç kimseyle kavga etmeden, ötekileştirmeden; AK Parti’ye oy veren ve MHP’ye oy veren vatandaşlarıma da sesleniyorum: Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Herkese hizmet etmek demokrasi geleneğimizde vardır.