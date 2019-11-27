"Kılıçdaroğlu partisindeki alaborayı göremiyor"

Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

NE ÇOK MÜFTERİ VARMIŞ

“Allah’a bin şükür gayet iyiyim. Tedavi sürecimiz çok olumlu seyrediyor. Kaldı ki günlük mesaimize çoktan başladık. Elbette doktorların tavsiyelerine azami şekilde riayet ediyorum. Üst solunum yollarındaki bir rahatsızlıktan dolayı dikkatli ve titiz bir geçiş dönemi yaşadık. Hamdolsun çoğu gitti azı kaldı. Tedavimizde şifa bulduk. Hastalığın tekrar nüksetmemesi, tamamıyla silinip gitmesi için çalışmalarımızı bir plan dahilinde, istirahati de ihmal etmeden ifa ediyoruz. Hastalık üzerinden spekülasyon yapanları, Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bunları müteessir bir ruhla takip ettim. Meğer ne çok müfteri ve iki yüzlü varmış. Geberdiğimizi söylediler. Bir daha ayağa kalkamaz dediler. Siyaseti bıraktığımızı ileri sürdüler.

YAŞANANLAR BİR PROJE

Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma projesidir. Şu şekilde tavzih etmek mümkün: CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleyen bir zihniyet ve dibe battı. Türkiye’de can güvenliğinin olmadığını söylüyor. Bu Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Dünyanın hangi demokratik ülkesinde ülkesini kundaklayan bir muhalefet anlayışı vardır? Kılıçdaroğlu’nun günahları saymakla bitmez. Kılıçdaroğlu denetim ve kontrolden çıkmıştır.

KUMPAS BUNUN NERESİNDE

Beştepe’de Sayın Cumhurbaşkanı’yla gizemli bir CHP’linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş Rahmi Turan’dır. Kaynağı da son derece şüphelidir. Sonunda yazan da, kaynak da, suçlanan da, suçlayanlar da konuşmuştur. Akıl tutulması had safhadadır. Ortalık karmakarışıktır. İşin tuhaf yanı, Kılıçdaroğlu’nun Rahmi Turan’ın iddiasına inanması, ama isim vermekten kaçınmasıdır. Cumhurbaşkanı, ‘Külliyen yalan’ diyor, Muharrem İnce, ‘Kendimi yakarım ve CHP’de çete var’ diyor, kaynak ‘Israrlıyım’ mesajı veriyor, Rahmi Turan ‘Hata yaptım’ diye yazıyor, Cumhurbaşkanlığı’ndan CHP’liyi taşıdığı iddia edilen araçların olmadığı söyleniyor, o halde kumpas bunun neresinde? Kılıçdaroğlu’nun bildiği ve inandığı nedir?

ARKADAŞLARINA GÜVENMİYOR

CHP Genel Başkanı bir defa kendi arkadaşlarına güvenmiyor. CHP üzerinde pek çok kumpas yapıldığını dile getiriyor. Bana göre yanılıyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor. Bay Kemal’in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci devam ediyor. Süreç nasıl ilerler bilemem, çok da dert etmem. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP’nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor. Dilinin ayarı kaçtığından densizliği de tavan yapmış durumda. Atatürk’ün ahı tutmuştur. CHP’de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz. Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar. CHP sallanıyor, sallandıkça da gövde yarılıyor.”