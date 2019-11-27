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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Kılıçdaroğlu partisindeki alaborayı göremiyor"

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"Kılıçdaroğlu partisindeki alaborayı göremiyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de yaşananların kumpastan ziyade bir proje olduğunu savunarak, “Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma projesidir. CHP Genel Başkanı bir defa kendi arkadaşlarına güvenmiyor. CHP üzerinde pek çok kumpas yapıldığını dile getiriyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor. Bay Kemal’in suyu ısınıyor” dedi.

Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

NE ÇOK MÜFTERİ VARMIŞ

“Allah’a bin şükür gayet iyiyim. Tedavi sürecimiz çok olumlu seyrediyor. Kaldı ki günlük mesaimize çoktan başladık. Elbette doktorların tavsiyelerine azami şekilde riayet ediyorum. Üst solunum yollarındaki bir rahatsızlıktan dolayı dikkatli ve titiz bir geçiş dönemi yaşadık. Hamdolsun çoğu gitti azı kaldı. Tedavimizde şifa bulduk. Hastalığın tekrar nüksetmemesi, tamamıyla silinip gitmesi için çalışmalarımızı bir plan dahilinde, istirahati de ihmal etmeden ifa ediyoruz. Hastalık üzerinden spekülasyon yapanları, Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bunları müteessir bir ruhla takip ettim. Meğer ne çok müfteri ve iki yüzlü varmış. Geberdiğimizi söylediler. Bir daha ayağa kalkamaz dediler. Siyaseti bıraktığımızı ileri sürdüler.

YAŞANANLAR BİR PROJE

Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma projesidir. Şu şekilde tavzih etmek mümkün: CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleyen bir zihniyet ve dibe battı. Türkiye’de can güvenliğinin olmadığını söylüyor. Bu Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Dünyanın hangi demokratik ülkesinde ülkesini kundaklayan bir muhalefet anlayışı vardır? Kılıçdaroğlu’nun günahları saymakla bitmez. Kılıçdaroğlu denetim ve kontrolden çıkmıştır.

KUMPAS BUNUN NERESİNDE

Beştepe’de Sayın Cumhurbaşkanı’yla gizemli bir CHP’linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş Rahmi Turan’dır. Kaynağı da son derece şüphelidir. Sonunda yazan da, kaynak da, suçlanan da, suçlayanlar da konuşmuştur. Akıl tutulması had safhadadır. Ortalık karmakarışıktır. İşin tuhaf yanı, Kılıçdaroğlu’nun Rahmi Turan’ın iddiasına inanması, ama isim vermekten kaçınmasıdır. Cumhurbaşkanı, ‘Külliyen yalan’ diyor, Muharrem İnce, ‘Kendimi yakarım ve CHP’de çete var’ diyor, kaynak ‘Israrlıyım’ mesajı veriyor, Rahmi Turan ‘Hata yaptım’ diye yazıyor, Cumhurbaşkanlığı’ndan CHP’liyi taşıdığı iddia edilen araçların olmadığı söyleniyor, o halde kumpas bunun neresinde? Kılıçdaroğlu’nun bildiği ve inandığı nedir?

ARKADAŞLARINA GÜVENMİYOR

CHP Genel Başkanı bir defa kendi arkadaşlarına güvenmiyor. CHP üzerinde pek çok kumpas yapıldığını dile getiriyor. Bana göre yanılıyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor. Bay Kemal’in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci devam ediyor. Süreç nasıl ilerler bilemem, çok da dert etmem. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP’nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor. Dilinin ayarı kaçtığından densizliği de tavan yapmış durumda. Atatürk’ün ahı tutmuştur. CHP’de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz. Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar. CHP sallanıyor, sallandıkça da gövde yarılıyor.”

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