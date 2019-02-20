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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu onların istifasını isteyecek

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Aday listeleri seçim kurullarına dün teslim edildi ama CHP'de tartışma sürüyor. Özellikle belediye meclis üyeliği listeleri mercek altında. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu incelenmesini istedi. Peki, neden? CNN TÜRK Muhabiri Ünal Kaya anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye meclis üyeliklerinde bazı isimlerin akrabalarını ve iş ortaklarını bu listelere yazdığı bilgisini edindi. İşte bu yüzden bir inceleme talimatı verdi. 81 ilin tamamı incelenecek. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve il başkanları herhangi bir akrabasının ya da iş ortağının bu listelerde olup olmadığı bütün illerde incelenecek. Kılıçdaroğlu bu inceleme talimatını kurmaylarına iletti ve bir liste istedi. Bu listede kimler var kimler yok kısa sürede getirin talimatını verdi. Sadece genel merkezde yürütülen bir çalışma değil. 81 il örgütünden de bu isimler talep edildi. İl örgütleri de bu yönde isimler olduğunu tespit ederse, genel merkeze iletecek.

İZİN VERMEYECEK

Bu yöntemle akraba ya da iş ortaklığı olan isimlerin tek tek tespiti sağlanacak. Bu tespitlerin gerçekleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu, akraba ya da iş ortaklarını listeye yazanların tek tek istifasını isteyecek ve bu isimlerin belediye meclis üyeliği listesinden çıkarılmasına yönelik bir çalışma başlatacak. Çıkartılan isimlerin yerine yeni bir listenin yapılacağına yönelik bir bilgi edindik. Yani Kılıçdaroğlu, her hangi bir ismin akrabasının ya da iş ortağının bu listelerde olmasına izin vermeyecek. YSK'daki kesin listeler hazırlanana kadar bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Bir taraftan bunlar yaşanırken bir taraftan da parti içi muhalefetten bir grubun isteği üzerine cumartesi günü Parti Meclisi toplanacak.

TALEBİ KARŞILAMAMIŞTI

İç tüzük gereği de bir hafta içerisinde toplanması gerekiyordu. Ancak 19'undan önce Kılıçdaroğlu bu toplantı talebini karşılamamıştı. İşte o toplantıyı cumartesi yapacak. Orada da parti içi muhalefet aday listelerine yönelik itirazlarını bir kez daha dile getirmeye hazırlanıyor. Ancak bir durum daha var. O da Parti Meclisi iç tüzüğe göre yarıdan bir fazla katılım olmazsa toplanamıyor. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun vereceği talimatlar doğrultusunda Parti Meclisi üyelerinin yarısından bir fazlası o toplantıda olacak mı, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

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