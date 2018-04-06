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    Kılıçdaroğlu o fotoğrafı anlattı

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    06.04.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü otostop çeken öğrencileri aracına alıp okullarına kadar bırakmış ve bu da bir öğrencinin paylaştığı fotoğraf sayesinde ortaya çıkmıştı. CHP lideri, o fotoğrafı anlattı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ öğrencilerini aracına alması ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:
    “Daha önce de aynı güzergâhta otostop çeken öğrencileri arabamıza aldık. Araca binen bir öğrenci arkadaşımız ‘Ben fotoğraf çekmek ve babama göstermek istiyorum’ deyince ‘Siz bilirsiniz’ dedim. Fotoğrafın çıkışı öyle oldu. Üniversite öğrencileri bu toplumun gözbebeğidir, çünkü onlar geleceğin Türkiye’sini inşa edecek kişilerdir. Üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmamız lazım. Genç olduklarını, delikanlı olduklarını, hatayı bizim görmezlikten gelmemizi de hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir.”

    CHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktıCHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

    Etiketler: NoMobil , gündem
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