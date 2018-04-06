Kılıçdaroğlu o fotoğrafı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ öğrencilerini aracına alması ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Daha önce de aynı güzergâhta otostop çeken öğrencileri arabamıza aldık. Araca binen bir öğrenci arkadaşımız ‘Ben fotoğraf çekmek ve babama göstermek istiyorum’ deyince ‘Siz bilirsiniz’ dedim. Fotoğrafın çıkışı öyle oldu. Üniversite öğrencileri bu toplumun gözbebeğidir, çünkü onlar geleceğin Türkiye’sini inşa edecek kişilerdir. Üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmamız lazım. Genç olduklarını, delikanlı olduklarını, hatayı bizim görmezlikten gelmemizi de hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir.”