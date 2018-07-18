Kılıçdaroğlu: 'O davaların tamamını kazanacağım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu: 'O davaların tamamını kazanacağım'
GeriGündem Kılıçdaroğlu: 'O davaların tamamını kazanacağım'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
TEKİRDAĞ (İHA)
18.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: 'O davaların tamamını kazanacağım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu: 'O davaların tamamını kazanacağım'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davalar konusunda "Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. O davaların tamamını kazanacağım" dedi.

Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ve yaralıları ziyaret etmek için Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnanlı Mahallesi'nde hakkında açılan davalarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ'daki temaslarımızı ve ziyaretleri sonlandırdık. Tren kazasıyla ilgili çok önemli bir raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasal partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu biraz daha net halk öğrenmiş olur. Bundan sonra Edirne'ye ve diğer hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere gideceğiz ve onlara da hem taziye ziyaretinde bulunacağız, baş sağlıklı dileklerimizi ileteceğiz" dedi.

Hakkında açılan davalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleri ile ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlülüğü getirmiş. O hakim şunu çok iyi bilsin; benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar mücadele etmek demek; tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Benim görevlerinden bir tanesi de budur. Hatta en önemli görevi budur; tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. O davaların tamamını kazanacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hakimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar mücadelemi yapacağım"

Sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşım sonrası hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açılan Kılıçdaroğlu "Efendim Tayyipler Alemi ile ilgili karikatürü Twitter hesabımda yayınladım. Hakkımda soruşturma açılmış. Aziz Nesin'lik bir olay. Hakkında soruşturma açılmış, neymiş Cumhurbaşkanına hakaret etmiş. Ne hakareti kardeşim ne hakareti savcı, savcı değil Erdoğan. Bildiğimiz Erdoğan. Onun talimatıyla davalar açılıyor, onun talimatıyla sözde biz mahkum olacağız. Mahkum etmezseniz namertsiniz. Ben şuna karar verdim; bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim. İster Erdoğan, ister bütün tayfası gelsin sonuna kadar mücadelemi yapacağım. Bu benim namus borcumuzdur" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

SON DAKİKA... AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Kılıçdaroğlu: 'O davaların tamamını kazanacağım'

O il yanıyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Her yerde aranıyordu... Elif'ten flaş haber