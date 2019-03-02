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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu Meslek Odaları Kurulu’nda konuştu

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Kılıçdaroğlu Meslek Odaları Kurulu’nda konuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Meslek Odaları Kurulu’nda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

 

"Zengin kültürü olan bir kentteyiz Suriye'de Ortadoğu'da bir savaş yaşandı. Binlerce kadın, çocuk hayatını kaybetti. Orada yaşayanlar akrabalarımız. Sınır komşularımız. Biz hiçbir zaman Suriye'de kan aksın istemedik. Milyonlarca insan kendi topraklarından kopsun istemedik.

Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız. Bütün farklılıkları zenginlik kabul ederek dostça yaşamalıyız. Hatay bunun örneği, yıllardır birlikte yaşıyor. Farklı kimlikler bir arada yaşıyor. Egemen güçler Orta Doğu’daki zenginliği paylaşmak için oradaki halkları yok sayıyorlar. Onların birbirini öldürmesinden egemen güçler kazanıyor. Bu tablo Türkiye’nin kabul edeceği bir tablo olmamalı.

Cumhuriyet kurduysak biz bütün bu alanlarda barışı sağlayabilmeliyiz. Orta Doğu barış işbirliği teşkilatını kurarak burada barışı sağlamalıyız. Kim bunlar Türkiye, Irak, İran ve Suriye birlikte oturup bu sorunu çözmeli. 4 ülke bir araya gelirse bir çok sorunu çözebilir. 4 ülkede egemen güçler gitsin barış gelsin istiyor. Niye kavga ediyoruz biz demeli bu 4 ülke. OBİT'te bulunan ülkeler barışı huzuru birlikte getirebilir mi evet getirebilir. Avrupa Birliği Avrupa’da savaş olmasın diye kuruldu. Ve Siyasal bir birlik çıktı ortak akıllarını kullanıyorlar.

3,5 milyon Suriyeli geldi buraya, gelsinler tabi. Ama oradaki savaşın bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesi gerekiyor. Bu huzuru sağlamak lazım. Suriyeli kardeşlerimizin artık kendi topraklarına dönmesi gerekiyor. Orada onlara huzuru sağlamak lazım. Avrupa Birliği'nde bana Suriye'yi sordular. Dedim ki siz 15-20 bin göçmen geldiği zaman kıyameti koparıyorsunuz. Suriye'de yaşananlardan en başında siz sorumlusunuz dedim neden orada kan akarken siz suskun kaldınız. Nereye gidecek bu insanlar. Sonra kalkıp bunların içinden eğitimli olanları alıyorsunuz geri kalanları almayacağım diyorsunuz. Batı'nın iki yüzlülüğü ile karşı karşıyayız. 

Orta Doğu'ya hep birlikte barışa getireceğiz ve Suriye'nin onarımını yeniden sağlamamız lazım. Bunu sağlasak da yine yüzde 100'ü geri dönmeyecektir ancak büyük bir bölüm ülkelerine geri dönecektir. 

 

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