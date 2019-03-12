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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Kimsenin işiyle uğraşmayız

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Kılıçdaroğlu: Kimsenin işiyle uğraşmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye işçilerine söylüyorum. Biz kimsenin işiyle, aşıyla uğraşmayız. A partisinden olur, B partisinden olur. O ayrı. Gider oyunu kullanır. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek” dedi. İstanbul Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da STK temsilcileriyle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

İZMİR TEK BAŞINA YAPIYOR

“İstanbul da büyükşehir belediyesi, İzmir de büyükşehir belediyesi. İkisinin de bütçesi var. İzmir de metro yapıyor, İstanbul da metro yapıyor.
İzmir metronun kilometresini 50 milyona yapıyor, İstanbul 150 milyona yapıyor. Nasıl oluyor da üçte biri fiyatına İzmir yapıyor? Metro metrodur, yerin altında. Aynı makinalar çalışıyor, aşağı yukarı aynı işçiler, aynı emek, aynı mühendisler çalışıyor. Üstelik 150 milyona İstanbul’da, 100 milyona da Ankara’da yapamadılar. Beceremiyoruz dediler. Ulaştırma Bakanlığı üstlendi ama İzmir tek başına yapıyor.

İŞSİZLİĞİ İŞSİZLER BİLİR

İşsizliği en iyi işsiz kalanlar bilir ve onların komşuları bilir. Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık vermemesi ne demektir? Bir annenin akşam çocuğun karnını doyuramaması ne demektir? İstanbul’da ortaçağ koşullarında yaşayanlar var, beyaz yakalıların yaşadığı koşullarda da yaşayanlar var, İsviçre koşullarında kişi başı aylık geliri 35 bin, 40 bin dolar olan da var.

TAHRİK ETMEK İSTİYORLAR

Bir kavga sürecinden geçtiğimizi biliyorum. Bir tarih sürecinden geçtiğimizi de biliyorum. Bizi tahrik etmek istiyorlar, bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Özellikle partili arkadaşlarıma söylüyorum. Herkesin bundan kaçınması lazım.

AK partiye oy veren kardeşlerime şunu söylüyorum. Bu kez sandığa giderken elini vicdanına koy. Ülkücü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Ordunun kullandığı, fırtına obüslerinin yapıldığı bir silah fabrikası satılır mı yabancı bir orduya? Ülkücü kardeşlerim de sandığa giderken ellerini vicdanlarına koyup oy versinler.

ASGARİ ÜCRET FARKI ÖDENECEK

Belediye işçilerine söylüyorum. Biz kimsenin işiyle, aşıyla uğraşmayız. İsteriz ki herkesin işi, aşı olsun. Her evde huzur olsun. Her evde bereket, mutluluk olsun. A partisinden olur, B partisinden olur. O ayrı bir şey. Gider oyunu kullanır. Belediye başkanının görevi de bu zaten. Mutluluğu yayacaksınız bütün beldeye, mahalleye.

Biz asgari ücret ocak ayından itibaren 2 bin 200 lira olsun dedik. Onlar iki tane iki var, iki tane de sıfır var, belki milleti kandırırız diye 2 bin 20 lira yaptılar. Akla bakın Allah aşkına. (Belediye başkan adayına dönerek) Seçildiğiniz andan itibaren Eyüp Sultan’da asgari ücret bütün işçiler için net 2 bin 200 lira olacak. Ama ocakla mart arasındaki farkı da ödeyeceksiniz. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek.”

OSMANLI’NIN İSTANBUL’U NEREDE?

Madem bir dünya markası İstanbul, madem 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul. İstanbul’u nasıl oldu bir beton ormanına dönüştürdük? Ağacı katlettik. Fatih Sultan Mehmet Haliç’te koyunun otlamasını yasakladı yeşillikler korunsun diye. Fatih’in, Osmanlı’nın İstanbul’u nerede? İstanbul’un kimliğini oluşturan tarihi camiler beton ormanının arasında kaldı. Neden atalarımızın yaptığı o görkemli binaları o beton ormanına mahkûm ettiniz? Ranta karşı değiliz. İnsan yaşıyorsa rant vardır. Sorun şudur. Rantı kimin için harcayacaksınız?
Beka sorunu diyorlar. Beka sorunu ne zaman çıkar biliyor musunuz? Bir ülke üretimden kopartılırsa beka sorunu çıkar.

MUHTARA BÜTÇE

Muhtarlık kurumunun bir bütçesi olması lazım. Eyüp Sultan’da oturan vatandaşlar emlak vergisi ödüyorlar mı? Nereye ödüyorlar? Belediyeye. Onun yüzde 1’i muhtarlıklara bütçe olarak verilse günah mı işlenmiş olur? Sizin de bütçeniz olur ama bütçe denetlenecek.”

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