Kılıçdaroğlu: Kimsenin işiyle uğraşmayız

İZMİR TEK BAŞINA YAPIYOR

“İstanbul da büyükşehir belediyesi, İzmir de büyükşehir belediyesi. İkisinin de bütçesi var. İzmir de metro yapıyor, İstanbul da metro yapıyor.

İzmir metronun kilometresini 50 milyona yapıyor, İstanbul 150 milyona yapıyor. Nasıl oluyor da üçte biri fiyatına İzmir yapıyor? Metro metrodur, yerin altında. Aynı makinalar çalışıyor, aşağı yukarı aynı işçiler, aynı emek, aynı mühendisler çalışıyor. Üstelik 150 milyona İstanbul’da, 100 milyona da Ankara’da yapamadılar. Beceremiyoruz dediler. Ulaştırma Bakanlığı üstlendi ama İzmir tek başına yapıyor.

İŞSİZLİĞİ İŞSİZLER BİLİR

İşsizliği en iyi işsiz kalanlar bilir ve onların komşuları bilir. Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık vermemesi ne demektir? Bir annenin akşam çocuğun karnını doyuramaması ne demektir? İstanbul’da ortaçağ koşullarında yaşayanlar var, beyaz yakalıların yaşadığı koşullarda da yaşayanlar var, İsviçre koşullarında kişi başı aylık geliri 35 bin, 40 bin dolar olan da var.

TAHRİK ETMEK İSTİYORLAR

Bir kavga sürecinden geçtiğimizi biliyorum. Bir tarih sürecinden geçtiğimizi de biliyorum. Bizi tahrik etmek istiyorlar, bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Özellikle partili arkadaşlarıma söylüyorum. Herkesin bundan kaçınması lazım.

AK partiye oy veren kardeşlerime şunu söylüyorum. Bu kez sandığa giderken elini vicdanına koy. Ülkücü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Ordunun kullandığı, fırtına obüslerinin yapıldığı bir silah fabrikası satılır mı yabancı bir orduya? Ülkücü kardeşlerim de sandığa giderken ellerini vicdanlarına koyup oy versinler.

ASGARİ ÜCRET FARKI ÖDENECEK

Belediye işçilerine söylüyorum. Biz kimsenin işiyle, aşıyla uğraşmayız. İsteriz ki herkesin işi, aşı olsun. Her evde huzur olsun. Her evde bereket, mutluluk olsun. A partisinden olur, B partisinden olur. O ayrı bir şey. Gider oyunu kullanır. Belediye başkanının görevi de bu zaten. Mutluluğu yayacaksınız bütün beldeye, mahalleye.

Biz asgari ücret ocak ayından itibaren 2 bin 200 lira olsun dedik. Onlar iki tane iki var, iki tane de sıfır var, belki milleti kandırırız diye 2 bin 20 lira yaptılar. Akla bakın Allah aşkına. (Belediye başkan adayına dönerek) Seçildiğiniz andan itibaren Eyüp Sultan’da asgari ücret bütün işçiler için net 2 bin 200 lira olacak. Ama ocakla mart arasındaki farkı da ödeyeceksiniz. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek.”

OSMANLI’NIN İSTANBUL’U NEREDE?

Madem bir dünya markası İstanbul, madem 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul. İstanbul’u nasıl oldu bir beton ormanına dönüştürdük? Ağacı katlettik. Fatih Sultan Mehmet Haliç’te koyunun otlamasını yasakladı yeşillikler korunsun diye. Fatih’in, Osmanlı’nın İstanbul’u nerede? İstanbul’un kimliğini oluşturan tarihi camiler beton ormanının arasında kaldı. Neden atalarımızın yaptığı o görkemli binaları o beton ormanına mahkûm ettiniz? Ranta karşı değiliz. İnsan yaşıyorsa rant vardır. Sorun şudur. Rantı kimin için harcayacaksınız?

Beka sorunu diyorlar. Beka sorunu ne zaman çıkar biliyor musunuz? Bir ülke üretimden kopartılırsa beka sorunu çıkar.

MUHTARA BÜTÇE

Muhtarlık kurumunun bir bütçesi olması lazım. Eyüp Sultan’da oturan vatandaşlar emlak vergisi ödüyorlar mı? Nereye ödüyorlar? Belediyeye. Onun yüzde 1’i muhtarlıklara bütçe olarak verilse günah mı işlenmiş olur? Sizin de bütçeniz olur ama bütçe denetlenecek.”