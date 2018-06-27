Kılıçdaroğlu'ndan "Muharrem İnce" açıklaması

İşte Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları:

Bugün çok sevinçli bir gündeyim aslında, havuz medyasında manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bütün seçim süreci boyunca ettiğim, konuştuğum laflardan bir cümle bile kullanmadılar. Bugün manşetlerdeyiz. Ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğru.

Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek; asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız herkesi, 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, il başkanlarım telefon ettiler. “Kimse gelmesin” dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var, hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız.

Bir şey daha var. Az önce de söyledim, dün de söyledim. Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını yapacağız. El birliğiyle, gönül gönüle Türkiye’yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bu seçimler normal seçimler değildir. yeni bir sistem içinde, yeni bir rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. O nedenle söyledim, kimseyi dışlamayacağız.

Buraya geldik sağ olun var olun, herkese söylüyorum; herkes bilsin. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız, ilkelerden yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber yürüyeceğiz. Adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz.

Hiç kimse şunu unutmasın. CHP hakkın, hukukun ve adaletin teminatıdır. CHP, bütün Türkiye’de ve yurt dışındaki yurttaşlarımızın da güvenliğini sağlayan tek siyasal örgüttür. Çünkü biz kuvayı milliyeden geliyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade ediyorum. İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok.