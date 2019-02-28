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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

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Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde tarih yazıp yeni başlangıç yapacaklarını belirterek, "Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’taki yerel seçimler kapsamında Batman’ın Sason ilçesine gitti. İlçe meydanında toplananlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkan adayı Cuma Uçar’a destek istedi.

MEYDAN VE CAMİ SÖZÜ

CHP Lideri, Sason'a ilk kez geldiğini belirterek, ilçeye yapılmak üzere meydan ve cami sözü verdi. Ailesinden örnek verip, kimseden kişisel beklentisi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, herkesin işinin ve aşının olması gerektiğini söyledi.

Bunun için oy istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

BEN DE SİZİN GİBİ YETİŞTİM

"Sizler nasıl yetiştiyseniz ben de öyle yetiştim. 7 çocuklu aileden geliyorum. 7 kardeşten üniversiteyi bitiren sadece benim. Kardeşlerimin ne iş yaptığını çoğunuz bilmezsiniz. Kimisi işçiydi emekli oldu, kimisi memurdu emekli oldu, kız kardeşlerim evlendi. Annem okuma-yazma bilmezdi. Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım yok. Benim yerim evim. Ben başkaları gibi millete tepeden bakmam. Benim gençliğim de çocukluğum da hep sizlerin yaşadığı gibi aynı yerlerde, aynı bölgelerde geçti. Allah’a çok şükür kimseye muhtaç değilim. ‘Milyon dolarlarım olsun, vatandaş fakir olsun’ diye bir düşüncem yoktur. Herkesin işi, aşı olsun. Benim isteğim budur.”

Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hep birlikte, huzur içinde yaşamak için kavgadan uzak durup, herkesin mutlu olabileceği tablo inşa etmenin zorunlu olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Cennet gibi bir ülkedir, dedik. Cennet gibi bir ülkede hep beraber huzur içinde yaşayabiliriz, dedik. Kavgaya gerek yok, gerginliğe gerek yok. Hizmetse hizmet yarışına evet. Ama niye kavga, neden kavga? Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız. İnşallah yerel seçimler olacak. Yeni bir tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız. İstanbul’u, İzmir’i, Ankara’yı, Mersin’i, Bursa’yı, Adana’yı, Aydın’ı, Uşak’ı, bütün buraları Allah’ın izniyle alacağız. Yeni bir sayfa açacağız. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar diyorlar ki ‘Nefes almak istiyoruz.’ Nereye? Doğru CHP’li belediyelerin olduğu yerlere. Niçin? Orada huzur, bereket, insana saygı ve hiç kimseyi ötekileştirmeme var. Bize inanın, bize güvenin. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Size hizmet etmek, halka hizmet etmek; Hakka hizmet etmektir. Çünkü biz bunu kutsal, mübarek bir görev olarak görüyoruz.”

BAYRAĞIMIZ İÇİN CANIMIZI VERİRİZ

“Sason’da balınız ve ceviziniz çok meşhur. Aslında tütününüz de meşhurdu ama gözü kör olsun, işletmeyi kapattılar. Şimdi dışarıdan tütün getiriyorlar. Sanki ülkede tarla yok, insan yok, eken ve biçen yok. Dışarıdan tütün, nohut, canlı hayvan, et ve sonunda kuru soğan ithal ediyorlar. O kuyruğa da ‘Varlık kuyruğu’ diyorlar. Allah’tan korkmuyorlar. Allah’tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi? Bunlar kimden korkuyorlar? Trump’tan korkuyorlar, Macron’dan korkuyorlar, Merkel’den korkuyorlar. 

İŞSİZLİK TEMEL SORUN-

Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa günahı bunların boynuna. Bunları bileceğiz, anlatacağız, konuşacağız. ‘Ülkede yok bu dert var, yok şu dert var...’ En büyük dert 17 yıldır bu memleketi yönetip, memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. En büyük dert bu... Gönül ister ki sizin adınızı sadece Türkiye değil bütün dünya duysun. Emin olun bunu yapmak, benim boynumun borcu. İşsizlik en temel sorunlarımızdan biridir. Batman için ‘İşsizliğin kenti Batman’ diyorlar. Binlerce gencimiz işsiz, iş arıyor.

CEHENNEMİ YAŞATIYORLAR

Diyarbakır’da 587 kişi alınacak; bir kuyruk var, sonu görünmüyor. Şanlıurfa’da stadyumda iş için kura çektiler. Ne olacak bu insanların hali? Düşünen var mı acaba? Çıkıp ahkâm kesiyorlar, ‘Efendim dış güçler yaptı...’ İyi de bu memleketi 17 yıldır dış güçler mi yönetti? 17 yıldır bu memlekete kim başbakanlık, kim cumhurbaşkanlığı yaptı, kim 17 yıl bu memleketi yönetti ve kim bu memleketi 17 yıl sonra bu hale getirdi? Biz bu memleketi seviyoruz. Bu memleket için, bayrağımız için, vatanımız için, birlikte huzur içinde yaşamak için canımızı da veririz. Bu ülkenin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de cennet gibi bir ülkedir ama cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar.”

SASON’DA DEV KAZANLAR KURULDU

TARİHİNDE ilk defa bir partinin genel başkanının ziyaret ettiği Batman’ın Sason ilçesinde yoğun hazırlıklar yapıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ilçede, Sason Belediye Başkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu onuruna verilecek 10 bin kişilik yemek için 30’dan fazla et kazanı hazırlandı.

MARTTA GÜZEL BİR DERS VERİN

Hep şunu söylerim: ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Eğer bir yerde açlık ve yoksulluk varsa bir çocuk aç yatarsa ve bu ülkeyi yönetenler saraylarda oturuyorsa ayın 31’i geliyor. Martta güzel bir ders verin. Ben sizden oy istiyorum. Bireysel olarak sizden bir beklentim yok. Çoluk çocuk geçinip gidiyoruz, ele güne muhtaç değiliz. Ama bu ülkede milyonlarca gencimiz işsizse ve onlar hâlâ annelerinin ve babalarının eline bakar durumdaysa, 6 milyondan fazla insanımız geçimini sokaktan sağlıyorsa, 24 milyon insanımız bu sokaktan gelen paralarla geçiniyorsa oturup düşünmemiz lazım. Ülkeyi düzlüğe çıkarmamız lazım. Herkesin işinin, aşının olması lazım. Bunun mücadelesinin verilmesi lazım.”

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