Kılıçdaroğlu Kartal’da konuştu

Kartal Belediyesi tarafından yapılan yaşlı bakım ve huzurevi binasının açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin eksiksiz ve gerekçesiz sandığa gitmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasına başladı.

“İBB’Yİ ALACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li ilçe belediyelerin planlarını onaylamadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“İBB engel çıkarıyor. Niye engel çıkarıyor? Sizin başarılarınızı kıskanıyorlar. Onun için engelliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç kimse endişe etmesin. Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesini alacağız. İstanbul’u bir dünya markası yapacağız.

İSTANBUL’U ÇAĞDAŞ BİR KENT YAPACAĞIZ

AK Partinin uzun yıllardan beri İstanbul’da İBB’yi elinde bulunduruyor. Sonunda en büyükleri kalktı dedi ki,’ Biz İstanbul’a’ ihanet ettik. İstanbul’un bağrına saplanan o ihanet hançerini biz söküp alacağız. İstanbul’u çağdaş bir kent yapacağız.

“EKONOMİDEN HİÇ SÖZ ETMİYOR”

Seçimlere gidiyoruz. Erdoğan hiç ekonomiden söz etmiyor. Niye söz etmiyor? Hangi gerekçeyle söz etmiyor. Ekonomi bizim hayatımızın bir parçası. Sen nasıl bir Türkiye vaat ediyorsun? Bir çıkıp onu anlat bakalım. Anlatamıyor. Beceremiyor. Ufku doldu. En sonunda diyor ki, ‘Millet bahçeleri ve kıraathaneler’. Ne diyeceksin? Kırathane yapacakmış bol bol. İşsizler var. Sonunda plağı değiştirdi, tepki alınca. ‘Kütüphane yapacağız’. Kütüphane ayrı, kıraathane ayrı. Sevgili Erdoğan, sen bu farkı bilmiyorsan açarsın sözlüğe bakarsın. Kıraathane nedir, kütüphane nedir bakarsın? Bilgi birikimin yoksa kabahat bende değil.

YETİM ÇOCUKLARA MEMURLUK SÖZÜ

Seçim bildirgemizde bir vaadimiz var. Annesi babası olmayan çocuklara devlet el uzatır. 18 yaşına gelince kapının önüne koyar. Biz 18 yaşını dolduran bütün çocuklarımızı devlet memuru yapacağız, sınavsız. Onlar 18 yaşındaki çocuğu kapının önüne bırakıyorlar. Nasıl tutunacak hayata. Anne yok. Baba yok. Devlet yok. O çocukların tamamını devlet memuru yapacağız. ‘Devlet bana sahip çıktı’ diyecek. Bizim hayallerimize onlar yaklaşamazlar.

“ASGARİ ÜCRETİ NET 2 BİN 200 LİRA YAPACAĞIZ”

‘Asgari ücreti 1500 lira yapacağız’, dediğimiz zaman kıyameti koparmışlardı. Bizim bütün belediyeler 1500 lira yaptı o tarihte. Hiçbir belediye de batmadı. Şimdi AK partili belediyelerde çalışanlar diyorlar ki, ‘İnşallah İBB’yi CHP alır ve asgari ücret 1 Ocak 2019’da, net 2 bin 200 lira olur’ diyorlar. İBB’de çalışan kardeşlerime sesleniyorum. AK partili belediyelerde çalışan işçi kardeşlerime de sesleniyorum. Asgari ücretini vergisiz net 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 200 lira yapacağız. Bu senin hakkındır.

“İKRAMİYENİN GEREKÇESİNİ BEN OLUŞTURDUM, OY VERMEK ZORUNDASIN...”

‘İki maaş ikramiye’ sözümüz aynen devam ediyor. Ona da demişlerdi ‘para yok, para yok’. Bütün emeklilerden şunu istiyorum; bayram öncesi aldığınız ikramiyenin gerekçesini ben oluşturdum. Milletin önüne ben koydum ve sen sandığı gittiğin zaman elini vicdanına koy. Bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Hakka, hukuka ve adalete inanıyorsan, senin hakkını savunana oy vermek zorundasın. ‘Oy ver’ demiyorum. Oy vermek zorundasın. Düne kadar seni adam yerine koymuyorlardı.

“KADRONU KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE ALDIN”

Eskiden hükümetin ağızından, ‘taşeron işçi’ kelimesi mi çıkardı? Taşeron işçileri yani çağdaş köle olarak çalıştırılan işçileri, Türkiye’nin gündemine kim getirdi? Kim mücadelesini verdi? Kadro sözünü kim verdi? Bütün taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum. 500 bin kişi hala kadroya alınmış değil. Yarın sandığa gideceksin ve oy kullanacaksın. Eğer bir kadro aldıysan, o kadroyu Kılıçdaroğlu sayesinde aldın. Bunu sakın unutma .Senin hakkını savunan insanının hakkını sandıkta teslim edeceksin.''

İL BAŞKANIYLA AYNI MAKASI KULLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi'nin yaptırdığı yaşlı bakım ve huzurevinin açılış kurdelesini keserken kendisine verilen makası, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da uzattı. İki isim aynı makasa parmak koyup, kurdeleyi birlikte kesti.