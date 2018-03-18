Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza selam gönderiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti ve CHP’li merkez Çukurova İlçe Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. PKK’lı teröristlerle çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık’ın ailesini de evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, katıldığı programlarda özetle şunları söyledi:

ORDUMUZA HEP GÜVENDİK

“Şehitlerimiz, gazilerimiz bayrak için, vatan için mücadele ediyorlar. Onlar vatan ve bayrağımız için canlarını feda etti. Hepimiz bayrak ve vatan için canımızı veririz. Şehitlerimiz bizi ortak noktada birleştiren değerlerdir. Onları belli günlerde değil, her gün anlamalıyız. Şehitlerimiz arasında ayrım yapmamalıyız. Anneler ağlıyorlar, büyük acılar çekiyorlar. Biz mücadeleyi birlikte veriyoruz. Şimdi Afrin’de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Annelerin yüreği pır pır atıyor. ‘Oğlum inşallah mücadelesini yapar, evine sağ salim gelir.’ Ama bu mücadelede şehitlerimiz de geliyor.

Bugün özel bir gün, 18 Mart Şehitler Günü. Çanakkale Zaferi’nin de 103’üncü yıldönümü. Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Vatanın güvenliği için mücadele eden kahraman ordumuza selam gönderiyorum. Çanakkale Savaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisini ilk kez gösterdiği savaştır. Çanakkale Savaşı Atatürk’ün başlattığı ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle birlikte olduk. Bir şehit ailesi, ‘15 Temmuz şehitleriyle, diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar’ dedi. Biz bunun için parlamentoya kanun teklifi verdik. Çok şehit veren yerlerden biri de Adana’dır. Şehitler arasında ayrım yapmayın. CHP’nin teklifini destekleyin.

İSTİKLAL MARŞI ONURUMUZ

Ülkemizin üzerine, bayrağımızın üzerine, İstiklal Marşımızın üzerine titriyoruz. İstiklal Marşımız bu ülkenin onurudur. İstiklal Marşı’na kimse söz edemez. Babalarımız, dedelerimiz milli Kurtuluş Savaşı’nı verip düşmanı denize dökerken, biri çıkıp, ‘Keşke Yunanistan galip gelseydi’ diyor. Bu kim? Bir deli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan da onu ziyaret ediyor. Bunu içime sindiremiyorum. Her birimiz 21. yüzyılın Kuvayi Milliyecileri gibi çalışıyoruz. Kimse de ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ demiyor.”

ŞÜKRANLA ANIYORUZ

KILIÇDAROĞLU, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle hazırlattığı video kliple şehit yakınlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, Twitter’da da paylaştığı klipte özetle şöyle dedi: “Büyük Zafer’in tüm kahramanlarını, bu topraklar için toprağa düşmüş ak alınları öpülesi tüm şehitleri şükranla anıyor, acınızı paylaşıyorum. Şehit yakınları ve gaziler arasındaki tüm ayrımcılığın sona erdirilmesi için kararlılıkla mücadelemi sürdüreceğim. Sizlerin dudaklarınızdan dökülen ‘Vatan sağ olsun’ sözü bize yürümek zorunda olduğumuz bu yolu gösteriyor.”