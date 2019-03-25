Kılıçdaroğlu: İstanbullulardan görev bekliyoruz

SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL

“Tapularını alan ailelerimiz, daha önce başka partilere oy vermiş olabilirler. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyuyoruz. Türkiye’de bakıyorum, 31 Mart’ta sanki bir savaşa gidiyoruz. Muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz. Sanki Türkiye’nin beka sorunu var. Muhtarın Türkiye’nin bekası sorunuyla ne ilgisi var? Türkiye’nin sorunları var ama çözümsüz değil. Çözmek için irade, kararlılık, vatan ve bayrak sevgisi lazım. 35-40 yıldır tapu sorunu çözülmüyor. İstanbul’da 1.5 milyon vatandaşın tapu sorunu var. 25 yılda bu sorun çözülmüyorsa, çözmeyenlerde bir sorun vardır. O nedenle biz Ekrem İmamoğlu’na güveniyoruz. İmamoğlu bu tapu sorunlarını çözecek. Çözülmeyen sorunları çözeceğiz. Kangren olan sorunları çözeceğiz. Çözeceğiz ki vatandaşın siyasete olan güveni artsın.

KAYNAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Bugün Türkiye’de binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Annelerinin bu çocukları sevgiyle, hoşgörüyle yatağa yatırmaları gerekmiyor mu? Neden Türkiye’nin bu kadar derin ve köklü sorunları var? Kararlı olmak lazım. Sorunu çözmenin yolu aklı kullanmaktan geçer, cebi değil. İktidarın görevi vatandaşın sorununu çözmektir. Biz siyasete dürüstlüğü, ahlakı egemen kılmak istiyoruz. Kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden ayrışma doğru değil. Bunlar hiçbir ülkede artı getirmemiştir. Bizim ayrışmaya değil, kaynaşmaya ihtiyacımız var. Kentsel dönüşümde yaratılan rantı hak eden vatandaşlarımıza vereceğiz. Ülkemizde kentsel dönüşümde insanları bulunduğu yerden başka yere sürüyorlar. İnsanların hakkını biz savunuyoruz.

KAVGASIZ BİR İSTANBUL...

Huzurlu, güzel, bereketin olduğu bir Türkiye bizim en büyük arzumuz. Kavgasız bir Türkiye. İftiranın olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Her türlü iftira yapılıyor bize. Sürekli ‘Bay Kemal’. Ama Bay Kemal olmak için dürüst ve namuslu olmak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Öyle kolay mı Bay Kemal olmak? Onlar gibi asla olamayız. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa veririz. Bir babanın çocuğuna harçlık vermemesi ne demektir? Bir öğrencinin üniversiteyi bitirip işsiz olması ne demektir? Bir evde bir işsiz varsa, o evde huzur olamaz. Geçmişte kime oy vermişlerse vermişler, artık İstanbullulardan görev bekliyoruz. Göreceksiniz nasıl bereketli, güzel, yaşanabilir kavgasız bir İstanbul. Mağdura sahip çıkacağız. Bizim bir karakterimiz, yapımız var. Biz Kuva-yi Milliyeciyiz. Hiçbir zaman zalimin önünde diz çökmedik, çökmeyeceğiz.”

EN MUTLU GÜNLERİMDEN BİRİ

Maltepe’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı törende Kılıçdaroğlu, ilçede 40 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü belirterek şöyle konuştu: “Bugün en mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Nedeni, bir insanın yıllardır tapusuz oturduğu yerde tapusuna kavuşmasıdır. İstanbul büyükşehir belediye adaylığım sırasında da bunu söylemiştim. Her insanın, oturduğu evin tapusuna sahip olması lazım.”

‘İHANET ETTİK’ DEMEKLE SORUN ÇÖZÜLMÜYOR’

Kılıçdaroğlu dün Büyükada’da da Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi: “Adalılar karşılıklı olarak birbirine saygı duyuyor. Çok farklı kimlikler, çok farklı inançlar, çok farklı yaşam tarzları ama bütün bu farklılar adayı bir cennette dönüştürmüş durumda. Anadolu’nun pek çok noktasından insanlar yaşamak için Adalar’a geliyor. Onlarla beraber bir huzur ve barış ortamı yaratıldı. Kimse ötekileştirilmedi. Kimseye farklı bir şey söylenmedi. Herkes kucaklaştırıldı. Eğer huzurun ve barışın bir başkenti aranıyorsa, aranacak ve bulunacak yer Adalar’dır. İstanbullu nefes almak için yazın buraya gelir.

HUZURDAN YANA KENT

Nasıl oldu da bu İstanbul beton ormanına dönüştü? ‘İhanet ettik’ demekle bu sorun çözülmüyor. Bu sorunu çözmek için önce kent kültürüne sahip olmak lazım. Entelektüel birikime sahip olmak lazım. Kavgadan uzak, huzurdan yana bir kentin arayışı içinde olmak lazım.

‘Ben sadece bina yaparım’ anlayışıyla insanlar mutlu olmuyor. İnsanlar, yaşlılar huzur içinde konuşamıyorsa, gençlerimiz iş bulamıyorsa ve kente egemen olan sorun yumağı aşılamıyorsa, bunu aşabilecek bir siyasi anlayış gelmiyorsa, o kente huzur sağlayamazsınız.

Ekrem İmamoğlu, gerçekten İstanbul’u İstanbul yapacak. Erdem Gül’ün bir avantajı var. Bir gazeteci. Gazeteciler, eleştirel gözle bakarlar. Dolayısıyla, devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalar’daki programının ardından, Kartal Karlıktepe Mahallesi ve Çekmeköy’de vatandaşlara seslendi.