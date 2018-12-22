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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.12.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu İslam Eserleri Müzesi açılışını yaptı

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Kılıçdaroğlu İslam Eserleri Müzesi açılışını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li Çat Belediyesi'nin yapmış olduğu İslam Eserleri Müzesi açılışını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li Çat Belediyesi'nin müze açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Haksızlığın karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor inancımız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İslam dünyasında barış İslam dünyasında huzur olmalıdır.

Bunlar bizim kültürümüzün parçasıdır ama biz kültürümüzü unuttuk.

Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir.

Diğer canlıları insanlardan ayıran temel nokta insanların düşünmesi ve aklını kullanmasıdır. Bütün canlılıar için düşünen sadece insanoğludur. O zaman sormamız gerekiyor madem dinimiz, madem sevgili peygamberimiz böyle emretti nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor. Nasıl oluyor da bir taraftan Rusya bir taraftan ABD silah satıp, savaşın diyor.

"KOMŞUSU AÇKEN  TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Niye öldürüyoruz birbirimizi. İslam dünyası birleşmiyor. Bir tarafta safa içinde yaşayanlar bir tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Adaleti emrediyor bizim dinimiz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye boşuna denmemiştir. Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır.

Biz aynı şeyi bütün belediyelerimizde yapmak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızdan iki şey istiyoruz seçildiğin andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksin, sana oy versin veya vermesin.

Belde halkına hizmet edeceksin. Nerede eksik varsa oraya hizmet vereceksin. orada kimse elini avucunu açıp dilenmemeli. Yoksula yardım yapacaksan yoksulun onurunu kırmadan yapacaksın. Bizim belediye başkanlarımızdan istediğimiz budur.

Belediye başkanımız kazandığı andan itibaren her kuruşun hesabını belde halkına vermesi lazım. Harama karşıyız, biz güzellikten yanayız. Biz harama israfa karşı dururuz. Bizim kimliğimiz ve kişiliğimiz budur. Biz herkesin inancına saygı duyarız. Herkes Allah'a karşı sorumludur.

Herkesin ayağının tozu oluruz. Biz halka hizmet vermeye söz verdik, Hak'ka hizmet vermeye geldik. Biz hakkımızla kazanırız halkın önüne namusumuzla çıkarız hesabımızı veririz.

Eğer bir kişi kalkıp da Peygamberimizin hayatını okursa O'nun ne kadar mütevazi yaşadığını görürsünüz. Niye biz böyle malın mülkün kölesi olalım. Çocuklar aç yatağa girerken benim Saray'da yatağa huzurla nasıl girerim. Siyasetçi halka hizmet etmek için siyaset yapar, malı götürmek için değil, halkı soymak için değil. Hep beraber hep birlikte namuslu siyaset yapmaya söz verdik.

Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve namuslu insanlardan, düzgün insanlardan yana oy kullanın benim sizden istediğim odur.

Bu ülke dünyanın en zengin ülkesidir. Maden, iklim, deniz, göller, insan kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkesiyiz. Nasıl oluyor da yoksulluk oluyor. Para desen para da var. Çat Belediye Başkanı o mütevazi bütçesiyle bütün bunları yapıyor da devlet neden yapamıyor. Ne deniyor Erzurum için 'sahipsiz memleket'.

Çocukluğumda Erzurum'a doğunun Paris'i derlerdi. Erzurum ne hale geldi, Paris ne hale geldi. Erzurum hayvancılığın merkeziydi. Canlı hayvanı da dışardan getiriyoruz, onu beslemek için samanı da dışardan alıyoruz. Ne diyeyim ben size daha.

Güzel bir memlekette yaşıyoruz, huzur istiyoruz. Kimliği ne olursa olsun benim başımın üstünde. Ben ne ile ilgileneceğim karnı doyuyor mu, iyi okulda okuyor mu, sağlık hizmetini alabiliyor mu ben onunla ilgileneceğim.

Bir kişi farklı düşündü diye onu düşman ilan edemezsiniz. Oturup konuşacağız ki doğru yolu bulacağız.

Çat Belediye Başkanımızı hepinizin huzurunda tebrik ediyorum.

 

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