Kılıçdaroğlu: İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi
CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu Yeni Zelenda’daki katliamla ilgili yaptığı açıklamasında “insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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