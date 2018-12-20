Kılıçdaroğlu ittifak görüşmelerinde en çok zorlandığı iki ili açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu yerel seçim süreci ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın toplantıdan aktardıklarına göre Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
İYİ Parti ile görüşmede en çok zorlandığım iller Denizli ve Balıkesir'di... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri bu sürecin en başından beri aklımdaydı. Bana sürpriz olmadı, ben zaten o isimleri aklımda tutuyordum. Kimseyle paylaşmadım. İcraatlarını görmek istedim, ondan sonra dillendirdim.
Şu an itibariyle Mansur Yavaş CHP üyesi. Ama bu dün olmadı, çok daha önce oldu. Rozet tartışmalarını doğru bulmuyorum. Benim belediye başkan adaylarından iki isteğim var. Birincisi her kuruş harcamanın hesabını vereceksiniz, ikincisi seçildiğiniz andan itibaren tüm belde halkını kucaklayacaksınız. Bir belediye başkanı kenti temsil eder, o kentin logosunu taşır.
Eğer Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın. Ekrem beyin yükselişi karşısında seçime girip yenilmek istemez.
İstanbul adayı için özel bir tanıtım yapılacak, önümüzdeki hafta tanıtım programı yapılacak 26 – 27 Aralık gibi bu olabilir. Aynı organizasyonlar Ankara, İzmir, Antalya, Adana için de olabilir.
ERDOĞAN'A BEN DE ARKADAŞLARIM DA YANIT VERMEYECEĞİZ
Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağız. Seçim kampanyasında mitinglerden çok salon toplantıları gerçekleştireceğiz. Toplumun duyarlı kesimleriyle bire bir toplantı yapacağız. Erdoğan’a ben de arkadaşlarım da yanıt vermeyeceğiz, doğrudan vatandaşın sorunlarına eğileceğiz.
Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.
İZMİR ADAYI
Yapılacak ilk Parti Meclisi’nde İzmir, Mersin ve Bursa gibi adaylar açıklanacak. PM tarihi Aralık sonu ve Ocak ayının ilk haftası olabilir. İzmir’i daha detaylı konuşmadık. Bir ön eleme yaptık, anket çalışması yapacağız Mersin’de.
İNCE’NİN SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye yanıt vermeyeceğini ifade etti. “Başarısız olmayacağız” dedi.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET...
Belediye başkanlarımız istihdam yaratacak projeleri hayata geçirecekler. Anaokulları açılarak en az 10 kişi istihdam edilebilir. Asgari ücret CHP’li belediyelerde 2200 lira olacak. Alacağımız belediyelerde kimse işsiz kalmayacak.
ABD ASKERLERİNİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ...
Bu çekilme Rusya ve İran’ın işine gelecek. Türkiye bölgedeki dengeleri iyi okumalı. Türkiye’nin güvenliğini sağlaması için gerekirse sınır ötesi operasyon yapma hakkını her zaman saklı tutacaktır.
ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin arkasında ne var ona bakmak lazım. Türkiye sınır ötesi operasyon gerekiyorsa yapar, güvenliğini koruma hakkı vardır. Trump-Pentagon-CIA bunların her biri farklı açıklamalar yapabiliyor. Bu çekilme kararı alınırken arkasında mutlaka bir gerekçe vardır. O ortaya çıkmadan yorum yapmamız doğru olmaz. Belki yarın İran ile barışır. Çünkü Suriye’de konuşlanması İran’a yönelik operasyonun başlangıcı olarak tanımlanıyordu. Bu politikada da bir değişiklik mi var? Bekleyip görmek gerekiyor. Doğru anlamak gerekiyor. Suriye yönetimi ile de temas kurulmalı…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle