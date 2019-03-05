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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN - İSTANBUL
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: İhaleler saydam olacak

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Kılıçdaroğlu: İhaleler saydam olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İhale mi yaptın, saydam olacak. Bir mahallede düzenleme yapacaksan muhtarın görüşünü alacaksın. İstanbul’un kaderini değiştirmemiz lazım” dedi. İstanbul Sancaktepe’de STK’lar, iş dünyası ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BURASI KÜÇÜK ANADOLU

“80 ilden insanlar Sancaktepe’ye geldiler. Burası küçük bir Anadolu. Anadolu’yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe’yi de öyle büyüteceğiz. Nasıl çözeceğiz, birincisi, belediye başkanı seçildiğin andan itibaren oy versin vermesin; Sancaktepe’nin her metrekaresine hizmet götüreceksin. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacağız. Bir başka önemli nokta, özellikle AKP’ye oy vermiş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Sandığa giderken 17 yıllık iktidar dönemini sorgulamamız gerek. 17 yılın sonunda insanlar soğan kuyruğuna giriyorsa, vatandaşlarımızın bir düşünmesi gerekiyor. Çoğunluk istediler, verdiler, Anayasa değişikliği istendi oldu, vergi... Vatandaş vergiyi de verdi. Özelleştirme... Hepsi satıldı. Vatandaşımız sorgulamalı bunları.

HİZMETİ EŞİT GÖTÜRECEĞİZ

Yerinde ve zamanında kullanırsanız para var. O nedenle belediye başkanlarına söylediğim bir şey var. Hizmeti eşit götüreceksiniz. Ama bir şey daha var, belediye başkanı harcar. Kimin parasını harcıyor? Vatandaşın parasını harcıyor. Belediye gelir elde ediyor, merkezden de geliyor. O da bizim paramız. Eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa, her belediye başkanı yaptığı harcamanın hesabını verecek... Bir mahalle ile ilgili bir düzenleme yapacaksınız diyelim. O mahallenin muhtarını belediye başkanı çağırıp dinlemek zorundadır. İhale mi yaptın, saydam olacak. Bir mahalle ile ilgili düzenleme yapacaksan, o mahallenin muhtarının görüşünü almak durumundadır.

OKUL SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kentsel dönüşüme karşı değiliz. İnsanlar daha güzel yerde yaşamalı, daha iyi evlerde yaşamalı. Evlerin etrafında parklar olmalı, ağaçlar olmalı.


Sancaktepe’deki okulların sınıflarında 50 öğrenci var. Neden? Neden ikinci sınıf bir ilçe gibi görülüyor Sancaktepe? Buranın da Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi olma hakkı yok mu? Niçin Sancaktepelilerin çocukları 26 kişilik sınıflarda okumasınlar? Ne eksiği var bu çocukların? Bizim Tekirdağ Belediye Başkanımız böyle bir tabloyla karşılaştı. Tekirdağ’ın bütün ilçelerine okul yaptı. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u, Özgen Nama da burayı aldığında göreceksiniz okul sorunu da çözülecek. Milli Eğitim Bakanlığı yapamıyorsa, belediye yapacak okulu.

ASGARİ ÜCRET FARKI ÖDENECEK

Özgen Nama başkan seçilecek, asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Nasıl bizim belediyelerde 1 Ocak’tan itibaren geçerliyse, nisan ayına kadar 2 bin 20-2 bin 200 lira arasındaki farkı da ödeyecek. Hiçbir işçiyi işinden atmayacağız. ‘Efendim bu işçi AK Partili, MHP’li atalım.’ Yok arkadaş, bizim kitabımızda da dünya görüşümüzde de hiç kimsenin aşıyla, işiyle oynamayız.”

ALMANYA’DA 9 BİN, BİZDE 100 BİN MAKAM ARACI

Lüks bir hayatımız yok bizim. Har vurup harman savurmuyoruz. İsraf haramdır diye anlayışımız var. Düşünün Türkiye’de binlerce makam aracı var, bütün Almanya’da 9 bin, bizde 100 bin var. Ne oluyor Allah aşkına? Biz bir yola çıktık, çıktığımız yol hak yoludur. Hakkı savunma, adaleti savunma yoludur. Birlikte yaşama yoludur. Hiç kimseyi ötekileştirmeme yoludur. Aklımızı kullanarak sandığa gideceğiz, ayın 31’inde yeni bir başlangıcı Türkiye’nin huzuruna getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum.

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