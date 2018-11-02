‘Kılıçdaroğlu iftira atıyor’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün CNN Türk’te yaptığı Cemal Kaşıkçı açıklamalarıyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.
Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından özetle şunları söyledi:
ODAK SAPTIRMA EYLEMİ
(Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var.’ Bu bir örtbas etme eylemidir. Olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Kılıçdaroğlu’nun yapmaya çalıştığı odak çarptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.
‘Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz’ diyor. Bu son derece utanç vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkıyor.
HUKUKİ GİRİŞİMİMİZİ BAŞLATIYORUZ
Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, kurumlarına karşı yürüttüğü bu kara propaganda faaliyeti, ortaya attığı iftira sebebiyle, kurumları ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın bütün güçleri ile aydınlatmaya çalıştıkları cinayet karşısında sanki bu cinayetin suçlusuymuş gibi gösterme ya da bu cinayete göz yummuş gibi gösterme, cumhuriyet tarihine geçecek, kara leke olarak anılacak bir suç işlemesinden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi açtı bu kapıyı, ‘ben suç duyurusunda bulunacağım’ dedi. Biz de bu iftiraya karşı hukuki girişimimizi başlatıyoruz.
(ABD ile yaptırımların kaldırılması) Türkiye’den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Bu karar müttefik ilişkisine yakışmayan yanlış bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı. Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Trump arasında karar son görüşmede ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Normalleşme için önemli bir aşama.”
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