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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2018 - 18:24, Son Güncelleme:

‘Kılıçdaroğlu iftira atıyor’

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
‘Kılıçdaroğlu iftira atıyor’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün CNN Türk’te yaptığı Cemal Kaşıkçı açıklamalarıyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

ODAK SAPTIRMA EYLEMİ

(Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var.’ Bu bir örtbas etme eylemidir. Olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Kılıçdaroğlu’nun yapmaya çalıştığı odak çarptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.

‘Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz’ diyor. Bu son derece utanç vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkıyor.

HUKUKİ GİRİŞİMİMİZİ BAŞLATIYORUZ

Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, kurumlarına karşı yürüttüğü bu kara propaganda faaliyeti, ortaya attığı iftira sebebiyle, kurumları ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın bütün güçleri ile aydınlatmaya çalıştıkları cinayet karşısında sanki bu cinayetin suçlusuymuş gibi gösterme ya da bu cinayete göz yummuş gibi gösterme, cumhuriyet tarihine geçecek, kara leke olarak anılacak bir suç işlemesinden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi açtı bu kapıyı, ‘ben suç duyurusunda bulunacağım’ dedi. Biz de bu iftiraya karşı hukuki girişimimizi başlatıyoruz.

(ABD ile yaptırımların kaldırılması) Türkiye’den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Bu karar müttefik ilişkisine yakışmayan yanlış bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı. Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Trump arasında karar son görüşmede ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Normalleşme için önemli bir aşama.” 

 

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi. Çelik "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak" ifadelerini kullandı. Çelik ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili ise "Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır." dedi.
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Türkiye ve ABD’den karşılıklı çok önemli karar
Türkiye ve ABD’den karşılıklı çok önemli karar
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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