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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
27.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz

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Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kardeşçe yaşayacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Biz işsizliği, aşı, işi dile getiriyoruz. Beraber yaşamayı dile getiriyoruz” dedi. İstanbul’da dün Eyüpsultan ve Şişli’de halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarında özetle şunları söyledi:

ANNE BABASININ ISTIRABINI BİLİRLER Mİ

Biz güzellikleri, insan sevgimizi yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar. Sorunlarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var, işsizlik sorunu var, biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Mücadele demokrasi mücadelesidir. Sandığa gideceğiz oylarımızı vereceğiz.
İşsizlik sorununu çözemediler. 8 milyon işsizimiz var. 8 milyon hane aylık geliri olmayan hane demektir. 8 milyon hanede çocukların yatağa aç girmesi demektir. Annenin babanın ıstırabı nedir? Onlar bunları bilirler mi acaba? Bilemezler. Vatandaş ‘açım, aç’ diyor. ‘Mutfakta yangın var’ diyor vatandaş. 17 yıldır iktidardalar. 17 yılda istedikleri kanunu çıkardılar. 17 yılda istedikleri kararnameyi çıkardılar. 17 yılda istediği adamı istedikleri yere tayinini çıkardılar. Görevlere getirdiler. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, tapu memuru kim olursa. 17 yılda vatandaştan 2 trilyon dolar vergi topladılar. 17 yılda bizlerin babalarının, dedelerinin vergileriyle kurulan fabrikaları sattılar. 70 milyar dolar da özelleştirme yaptılar. Yetmedi 500 milyar dolar da devleti, borçlandırdılar. Nereye gitti bu para? Niye bu kadar işsizlik var?

HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ

‘Köprü yaptık’ diyorlar. İyi de ben o köprüden bedava geçemiyorum ki. Benden para alıyorsun. Köprüden ister geç, ister geçme senden para alıyorlar. Niye vergiyi aldın o zaman? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ayın 31’inde sandığa gideceğiz. Kimden yana kullanacağız? Halktan yana insandan yana kullanacağız. Mazlumdan yana kullanacağız. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Biz işsizliği, aşı, işi dile getiriyoruz. Beraber yaşamayı dile getiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Her inanca, kimliğe, yaşam tarzına saygılıyız. Herkesi seviyoruz.

VATANDAŞ DOĞRUDAN YANA OY VERECEK

25 yıldır İstanbul’un hangi sorununu çözdüler? Üç büyük medeniyete başkentlik yapmış İstanbul’u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan bırakmadılar. Bütün bunların tamamını çözeceğiz. Sandıkta çözeceğiz. Sandıkta mücadele yapacağız. İstanbul Büyükşehir’e Ekrem İmamoğlu’nu getireceğiz. Ankara’ya Mansur Yavaş’ı getireceğiz. Endişeniz olmasın. Ben bu halka, millete güveniyorum. Doğru neredeyse oraya gidecektir. Doğrudan yana oyunu kullanacaktır.”

PKK’LI VARSA TUTUKLA KARDEŞİM

Kılıçdaroğlu, Global TV’de ise şunları söyledi: “Terör örgütüyle bağlantılı adaylar iddiası) Tamamı CHP’li. CHP listelerinden belediye meclis üyesi, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanlarının tamamı CHP’li. CHP’ye kayıtlı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bunların zaten kayıtları, dosyaları da var. Seçime girmeden önce savcılıktan iyi hal kağıdı alıyorlar, diplomalarını getirip veriyorlar. YSK’ya gönderiyoruz, bunlara bakıyor bunların seçime girmelerinde hiçbir engel yoktur diye karar veriyor. 1960 yılında bilmem ne olmuş, 1970 yılında bilmem ne olmuş... 2019 yılındayız. Bir insan A partisine üye olabilir, B partisine üye olabilir. Bir kişi CHP listelerinden seçime girdi diye onu PKK’lı diye suçladılar. Oysa o geçen yasama döneminde AK Parti’den üyeydi, döndü geldi bize, biz de aldık. Ne var yani bunda? İnsanları bu kadar omurgasızca suçlamak ahlaki değil. Biz bütün bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bütün bunların hesabını soracağız. Bir tane PKK’lı varsa hükümet sensin, tutukla kardeşim. İspat etsinler. Halk bunları hiç ciddiye almıyor.”

ŞİŞLİ’DE İKİSİ DE KOLTUK TUTKUNU DEĞİL

Kılıçdaroğlu, Şişli belediye başkanlığı seçimiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: “Hayri İnönü ve Muammer Keskin birlikte çalışacak, birlikte üretecekler. Elbette ki bayrağı bir başka arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bilgi, birikim ve gücümüzle bayrağı ileriye taşımak arkadaşların görevi olacak. İkisinin bir arada huzurunuza çıkmasının benim açımdan ayrı bir önemi var. İki arkadaşımız da koltuk tutkunu değiller. İkisinin de tek amacı var; Şişli’ye hizmet etmek.” dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Şişli belediye başkanı aday Muammer Keskin, Beyoğlu belediye başkanı adayı Alper Taş’la halay çekti.

 

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