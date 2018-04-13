Kılıçdaroğlu Hatay’da karakol ziyareti yapacak

Genelkurmay Başkanlığı Kılıçdaroğlu’nun karakol ziyaretine onay verdi. Kılıçdaroğlu Hatay programı çerçevesinde, Afrin harekat noktası olan karakollardan birini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sanatçılarla beraber Hatay’daki sınır karakoluna ziyaret yapması Kılıçdaroğlu ile polemiğe neden olmuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la birlikte sınıra giden sanatçıları eleştirmişti. Erdoğan, salı günkü partisinin grup toplantısında da Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretiyle ilgili olarak, “Postal eksikse postal gönderelim” ifadesini kullanmıştı.