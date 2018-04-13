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    Kılıçdaroğlu Hatay’da karakol ziyareti yapacak

    ANKARA
    13.04.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Hatay’a giderek karakol ziyareti yapacak.

    Genelkurmay Başkanlığı Kılıçdaroğlu’nun karakol ziyaretine onay verdi. Kılıçdaroğlu Hatay programı çerçevesinde, Afrin harekat noktası olan karakollardan birini ziyaret edecek.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sanatçılarla beraber Hatay’daki sınır karakoluna ziyaret yapması Kılıçdaroğlu ile polemiğe neden olmuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la birlikte sınıra giden sanatçıları eleştirmişti. Erdoğan, salı günkü partisinin grup toplantısında da Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretiyle ilgili olarak, “Postal eksikse postal gönderelim” ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gündem
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