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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Haklılığımıza gölge düşürmeyeceğiz

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Kılıçdaroğlu: Haklılığımıza gölge düşürmeyeceğiz

YSK’nın İstanbul seçimlerine yönelik “yenileme” kararının ardından. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü topladı. Toplantıda, CHP’nin haklılığına gölge düşürecek her türlü eylemden kaçınılması ve sürecin ‘sakin’ götürülmesi kararı alındığı belirtildi.

CHP Lideri, YSK’nın İstanbul seçimiyle ilgili itirazların görüşüldüğü saatlerde MYK toplantısı yaparak olasılıkları tartışmıştı. Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilenmesine ilişkin kararını genel merkezindeki makamında öğrendi. Ardından CHP, alarm durumuna geçti. Kılıçdaroğlu önce kurmaylarıyla değerlendirme yaptı, ardından MYK’sını olağanüstü topladı.

KARAMOLLAOĞLU ve AKŞENER’i ARADI

Kılıçdaroğlu seçimlerde işbirliği yaptığı İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü. Ekrem İmamoğlu ile de telefonda görüşerek değerlendirmelerini yapan ve İmamoğlu’nu bugün bir araya gelmek için Ankara’ya davet eden Kılıçdaroğlu, ardından MYK toplantısına geçti. Kılıçdaroğlu, bugün 10.00’da da Parti Meclisi ve milletvekillerinin katılımıyla büyük bir toplantı yapacak. Toplantılar sonucu seçimlere ilişkin kararını belirleyecek Kılıçdaroğlu’nun karara ilişkin açıklamalarını bugün partisinin TBMM grup toplantısında yapacağı kaydedildi.

İYİ PARTİ’DEN TEKLİF

CHP’de MYK sürerken, Başkanlık Divanı’nı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP’ye temsilci göndererek yeni bir öneride bulundu. Akşener, CHP’ye “Madem seçimlerde kanunsuzluk var ve sebebi sandık kurulları, o zaman seçimlerin tüm Türkiye’de yenilenmesini talep edelim. Hatta 24 Haziran seçimleri de sandık kurulları açısından şaibelidir. Bu seçimlerin de yenilenmesini talep edelim. YSK bu önerilerimizi kabul etmezse sine-i millete dönelim” önerisini iletti.
Edinilen bilgiye göre CHP MYK’da Akşener’in önerisi gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar “boykot” seçeneğini gündeme getirdi. Ancak bu seçenekler taraftar bulmadı. Kılıçdaroğlu, bu seçeneklere karşı çıkarken, “boykot” sözünün konuşulmasını dahi istemediğini dile getirdi. Toplantıda, yeni seçim kampanyasında nasıl bir yol haritası izleneceği kapsamlı olarak ele alındı. Kılıçdaroğlu, bugün yeni seçim kampanyasını başlatacak.

HALK SEFERBERLİĞİ

CHP’nin, YSK kararına karşı tepkisini her ortamda dile getirmesi ve “haklılığını” gerekçeleriyle birlikte vatandaşlara anlatması kararlaştırılan toplantıda, “Süreç artık parti meselesi olmaktan çıktı. Bir demokrasi meselesi haline geldi. Bu nedenle İstanbul halkının kendi oyuna sahip çıkacağı bir ‘halk seferberliği’ teşvik edilmeli” görüşü benimsendi. Toplantıda, “CHP’nin haklılığına gölge düşürecek tüm eylemlerden kaçınılması ve olası provokasyonlara prim vermeden sürecin ‘sakin’ yürütülmesi gerektiği” belirtildi.

TALİMATLA HAREKET EDEN ÇETE

Gece yarısı biten MYK toplantısı sonucu gazetecilerin karşısına çıkan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak şöyle konuştu: “YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını taşıyacaklar. Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır.” 

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