Kılıçdaroğlu: Haklılığımıza gölge düşürmeyeceğiz

CHP Lideri, YSK’nın İstanbul seçimiyle ilgili itirazların görüşüldüğü saatlerde MYK toplantısı yaparak olasılıkları tartışmıştı. Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilenmesine ilişkin kararını genel merkezindeki makamında öğrendi. Ardından CHP, alarm durumuna geçti. Kılıçdaroğlu önce kurmaylarıyla değerlendirme yaptı, ardından MYK’sını olağanüstü topladı.

KARAMOLLAOĞLU ve AKŞENER’i ARADI

Kılıçdaroğlu seçimlerde işbirliği yaptığı İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü. Ekrem İmamoğlu ile de telefonda görüşerek değerlendirmelerini yapan ve İmamoğlu’nu bugün bir araya gelmek için Ankara’ya davet eden Kılıçdaroğlu, ardından MYK toplantısına geçti. Kılıçdaroğlu, bugün 10.00’da da Parti Meclisi ve milletvekillerinin katılımıyla büyük bir toplantı yapacak. Toplantılar sonucu seçimlere ilişkin kararını belirleyecek Kılıçdaroğlu’nun karara ilişkin açıklamalarını bugün partisinin TBMM grup toplantısında yapacağı kaydedildi.

İYİ PARTİ’DEN TEKLİF

CHP’de MYK sürerken, Başkanlık Divanı’nı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP’ye temsilci göndererek yeni bir öneride bulundu. Akşener, CHP’ye “Madem seçimlerde kanunsuzluk var ve sebebi sandık kurulları, o zaman seçimlerin tüm Türkiye’de yenilenmesini talep edelim. Hatta 24 Haziran seçimleri de sandık kurulları açısından şaibelidir. Bu seçimlerin de yenilenmesini talep edelim. YSK bu önerilerimizi kabul etmezse sine-i millete dönelim” önerisini iletti.

Edinilen bilgiye göre CHP MYK’da Akşener’in önerisi gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar “boykot” seçeneğini gündeme getirdi. Ancak bu seçenekler taraftar bulmadı. Kılıçdaroğlu, bu seçeneklere karşı çıkarken, “boykot” sözünün konuşulmasını dahi istemediğini dile getirdi. Toplantıda, yeni seçim kampanyasında nasıl bir yol haritası izleneceği kapsamlı olarak ele alındı. Kılıçdaroğlu, bugün yeni seçim kampanyasını başlatacak.

HALK SEFERBERLİĞİ

CHP’nin, YSK kararına karşı tepkisini her ortamda dile getirmesi ve “haklılığını” gerekçeleriyle birlikte vatandaşlara anlatması kararlaştırılan toplantıda, “Süreç artık parti meselesi olmaktan çıktı. Bir demokrasi meselesi haline geldi. Bu nedenle İstanbul halkının kendi oyuna sahip çıkacağı bir ‘halk seferberliği’ teşvik edilmeli” görüşü benimsendi. Toplantıda, “CHP’nin haklılığına gölge düşürecek tüm eylemlerden kaçınılması ve olası provokasyonlara prim vermeden sürecin ‘sakin’ yürütülmesi gerektiği” belirtildi.

TALİMATLA HAREKET EDEN ÇETE

Gece yarısı biten MYK toplantısı sonucu gazetecilerin karşısına çıkan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak şöyle konuştu: “YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını taşıyacaklar. Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır.”