Kılıçdaroğlu: Hakikat daha güçlüdür
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı döneminde okuryazarlık oranıyla ilgili başlattığı tartışmayı kurmaylarına değerlendirerek, “Tarihi çarpıtmak, ekonomik konuları gizlemek için yaratılan gündemler bunlar” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ü anma töreninde Osmanlı dönemindeki okuryazarlık oranıyla ilgili sözlerinin dikkat çekici olduğunu söyleyerek, bu konuda değerlendirmeler yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, “Tarihi çarpıtmak, ekonomik konuları gizlemek için yaratılan gündemler bunlar. Bu tarih üzerine yanlışları daha sık dile getirecekler. Hakikat onlardan daha güçlüdür” diye konuştuğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Antalya’da iki farklı ailenin intiharını da değerlendirerek, kurmaylarına bu intiharların arkasında yatan nedenlerin araştırılması için hem TBMM’de hem de parti bünyesinde çalışma yapılması talimatı da verdi.
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