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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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NEVŞEHİR (İHA)
13.10.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde konuştu

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Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde konuştu

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisindeki evrensel değerlerin ülke ve bölgede yaşanan sorunlara çözüm sunabileceğini söyledi.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Çilehane mevkiinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisinin tarihine dair bilgiler verdi. Hacı Bektaş-ı Veli öğretisindeki demokrasi, eğitim, adalet, barış gibi evrensel değerlerin Türkiye’nin ve bölgenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hacı Bektaş-ı Veli aynı zamanda yalan söyleyen, boğazına düşkün, mal ve mevki hırsına kendini kaptırmış yöneticilerin elinde bir ülkenin harap düşeceği konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Yine ‘Çalışmadan geçinen bizden değildir’ sözünün de günümüzde iki karşılığı vardır; birincisi çalışmadan geçinenlere karşı reddiyeyi içerir. İkincisi ise yoksulluğu yenmek yerine sürdürmenin amaçlandığı bir yönetim tarzında geniş halk kesimlerini uyanışa davet eder. Hacı Bektaş-ı Velî kulun kula muhtaçlığını kabul etmez. Hiçbir millet ve insanı ayıplamayan dini, dili, rengi ne olursa olsun ‘İyiler her an iyidir’ diyerek etnik ayrımları reddeder. Bizim de bugün yapmamız gereken budur.”

“HÜNKÂRLAR, ERENLER VE PİRLERİN ÖĞRETİLERİ AHLAKLI TOPLUMU İNŞA EDECEKTİR”

“Bugün ihtiyacımız olan aslanla ceylanı Hünkâr’ın kucağında buluşturan huzur ve adalettir. Bunun yolu hak eşitlik, hukuk, hakça paylaşım ilkeleri etrafında bir araya gelmek, ahlaklı bir toplumu inşa etmektir. İlk bakacağımız yer Ahmet Yesevî, Mevlana, Hoca Nasreddin, Pir Sultan, Hacı Bektaş-ı Velî öğretileridir. Yapmamız gereken onların sevgi ırmağında yıkanmaktır. Aslanla ceylanı kucağında taşıyan Hacı Bektaş-ı Velî bir tasavvuf ehlidir. O, insanın iç dünyasının zenginliğini her şeyin üzerinde tutar. Onun tasavvufunun konusu insandır, nefsin ıslahıdır. Onun felsefesi sadece sözlerine değil, deyişlerine de yansımıştır. Anadolu’yu bize yurt yapan bu toprakları irfan bahçesi haline getiren tüm erenlerimiz, dervişlerimizi, pirlerimizi rahmetle anıyorum. Allah ülkemizi, vatanımız, yurttaşlarımızı her türlü kaza, bela, ihanetten korusun. Bu ülkede özgür bir şekilde onurumuzla yaşama imkanı veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri devam ediyor.

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