Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında önemli açıklamalar
GeriGündem Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.11.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Eğer adalet denilen kavramı yıpratırsanız o zaman devleti çökertirsiniz. Biz kendi ülkemizde adaleti aramak zorundayız. Hakimlerin adaleti yıpratmaması için hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre karar vermeleri gerekir. Hukukun üstündeki bir güce teslim olmuşsa gücün iradesini dağıtmış olur.  Bir uyuşturucu baronu tutuklanmıştı. Ergenekon davasında gizli tanıktı. Sonra onun kumpas olduğu çıktı. Bu uyuşturucu baronu tekrar uyuşturucudan gözaltına alınıp tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı. Niye serbest bırakıldı. Tahliye kararını veren hakim ‘iktidar partisinden eski vekil beni sürekli aradı, tahliye olması için baskı yaptı’ dedi.  Hakim serbest bırakıyor. Savcı itiraz ediyor, ama sırra kadem bastılar. Hepsi gitti. Bu mudur adalet? Bu adaleti Türkiye’nin başına musallat eden kişi sarayda oturan kişidir. 

'ADALETİN KENDİNE GELMESİ LAZIM'

İddianame yok. Bir yıldır tek kişilik odada. Mahkemeye çıkamıyor. Bunun için içeriden birisinin telefon etmesi mi lazım. Eren Erdem aynı şekilde. Yurt dışına kaçacak diye tutukluyorlar. O hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu dünyaya duyurmuş, nasıl oluyor da Eren Erdem içeride uyuşturucu baronu dışarıda. Bu mudur adalet? Avukatları aldılar tutukladılar. Bir süre sonra serbest bıraktılar. Ertesi gün savcı itiraz etti, kaçarlar diye. Avukatlar kendileri geldiler, tutuklandılar. Adaletin kendisine gelmesi lazım. Bu kadar haksız uygulamalara yapan yargıçların görevden alınması lazım. Adalet çökünce iktidardaki siyasette çöker.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Adamlar Kaşıkçı'yı nasıl öldüreceklerini program yaptılar. Cesedi parçalandı, nerede olduğu belli değil. Bu işi yapan bütün uzmanlar geldiler, ellerini kollarını sallayarak yut dışına çıktılar. Siyasetin adalete gölge düşürdüğünü bir kez daha gördük. Niçin izin veriliyor katillerin gitmesine. Papaz nasıl yurt dışına gittiyse katillerde öyle gitti. Katilleri Suudi Kralının isteği üzerine serbest bıraktılar Katilleri serbest bırakanlar cinayet ortağıdırlar.  Beni üzen Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını yerlerde süründürmektir. Kaşıkçı cinayeti için Türkiye neden seçildi. Neden Türkiye’ye git dediler? Çünkü Erdoğan avuçlarının içinde her dediklerini yaptırabilirler. Başka hiçbir neden yok. Çünkü Erdoğan teslim alınmış vaziyette.

'TÜRKİYE BORÇ TUZAĞINDA'

Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı birilerin elinde. Tarıma bakın. Tükettiğimiz ne varsa batıdan geliyor. Et ithalatında AB’de dünya birincisiyiz. Sanayi aynı şekilde. Dışardan ham madde gelmezse üretim yapamazsınız. Türkiye, borç tuzağı içinde şu an. Egemen güçlerin talimat verip sonuç aldıkları süreç içindeyiz. Türkiye’nin batının egemen güçleri mi yönetiyor, sarayda oturan zat mı?

Hastanelerde ameliyat eldivenleri bile yakınlarından isteniyor. İlaç ateş pahası. Mutfak da yangın var. Gidin pazara markete ateş pahası. Maaşlar arttı mı? Hayır.

Enflasyon geldi, mutfakta yangın var. Enflasyonla topyekun mücadele dediler, sonuç alınamadı. Satarak memleketi yönetmeye kalktılar. Borçlandılar. Teslim oldular, Türkiye’yi başkaları yönetiyor.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için para toplanmıştı. Nereye gitti bu para.  Bu para dağıtılacak takipçisi de CHP olacak. Allah bilir bu parayı da iç ettiler. Neymiş, vakıf kurulacakmış da öyle dağıtılacakmış. Bir ayda kurulur bu vakıf. Nerede bu para? Hangi bankada.

AK Parti demek pahalılık demektir. 16. yılın sonunda geldiğimiz bu. AK Parti iktidarı enflasyon demektir. AK Parti iktidarı işsizlik demektir.  Gençler işsiz. İsraf demektir.

Sarayda kira var mı yok, ulaşım parası, emeklilikte yaş takılma, enflasyon derdi yok. Şimdi beyefendi maaşım az yüzde 26 zam yapacağım diyor. 74 bin 500 olacak diyor. Peki ayda 1600 lirayla geçinen bu garibanı düşünen var mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1 karıştan Osmanlı çıktı

Hırsızlığın çukuru: Lösemili çocukların kumbaralarını çaldılar

Öğretmenden 15 yaşındaki erkek öğrenciye 'tatlışım' mesajı

Tabela sahte ama katlar bir bir çıkıyor