Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu: ‘Berberoğlu bir demokrasi kahramanı’

HİÇBİR ŞUÇU YOK

“ENİS Berberoğlu. Şu anda hapiste. Onu bir demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu olmamasına karşın iktidarın, egemen güçlerin isteği üzerine hapishanede tutuklu. Hiçbir suçu yok. Dolayısıyla Enis Berberoğlu’nu mahkûm eden olay, bir Enis Berberoğlu olayı değil. Olay Enis Berberoğlu ailesinin olayı da değil. Oradan da çıkmıştır. Olay, bir CHP milletvekilinin tutuklu olması olayı değildir, olay bir Türkiye olayı, bir demokrasi olayıdır. Gönlümüzde yatan şu; mahkemelerin bağımsız olması. Ama yok. Talimatla karar veren mahkemeler var. Bakıyor, nasıl karar verirsem sarayın gözüne girerim, Yargıtay yolu açılır, terfi edebilirim diye. Bunu düşünenler yargıç değildir. Onlara bir unvan verilecekse yakışan en güzel unvan ‘Yargıya ihanet edenler’dir. Türkiye’nin en temel sorunu yargıdır.

‘TATİL HARAM OLSUN’

Yargı tutsak aslında, yargı rehin altında, karar veremiyor. Rehin altında bir yargı olur mu? Ama ipotek altında, baskı altında. Şöyle karar vereceksin diye gelen telkinlere göre karar veriyorlar. Berberoğlu yeniden milletvekili oldu, dokunulmazlık kazandı, cezaevinden çıkması lazım. Ama koca koca Yargıtay üyeleri, 16. Ceza Dairesi’nden biri hariç diğerleri farklı düşünüyor. Niçin, saraydan gelen telkine göre karar veriyorlar. Neymiş özel hüküm varmış, geçici maddede. Onun adı zaten geçici madde. Ne yapsın içeride tutması lazım, emir öyle, bir şeye sarılması lazım. Kararı beklettiler. Adli tatilin başlamasından bir gün önce kararlarını verdiler, sonra hep beraber tatile çıktılar. O tatil size haram olsun. Ama yine de umudumuzu kesmiş değiliz. Yürekli ve namuslu, vicdanına göre karar veren çok sayıda hakim, savcı var. Yargının onurunu ve şerefini koruyan o insanları saygıyla selamlıyorum.

ERDEM ONURSUZ DEĞİL

Bir de Eren Erdem arkadaşımız var. 19 Eylül 2018’e duruşma tarihi veriliyor. Ama ne hikmetse erkene alınıyor duruşma. Ve tutuklanıyor, FETÖ’ye üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etmekten. Erdem, hayatı boyunca FETÖ’yle mücadele etmiştir. Karşı gazetesinin sahibi bir mesaj atıyor Eren Erdem’e, bana ulaştılar, vergi borçlarını kapatacaklar, senin hakkında bazı suçlamalar yapmamı istiyorlar. Neyle suçlanıyor Eren Erdem, gizli tanığı deşifre etmekle. Gizli tanığı deşifre eden tanığın kendisi. Eren Erdem, senin borçlarını ben kapatacağım deseydi gizli tanık olmayacaktı. Eren Erdem asla böyle bir onursuzluk yapmadı, onurlu duruşunu bozmadı. Yurtdışına kaçar diye tutuklandı. 2 yılda 38 kez gitti geldi. Suçlu adam kaçar, suçlu değil ki.”





REVİZYON SİNYALİ

KILIÇDAROĞLU, gazetecilerin soruları üzerine, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye’nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın” dedi.

YILDIRIM’LA GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu ile ilgili devreye girmesini talep etmek için bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek. Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmede Yıldırım’a, “Ber-

beroğlu’nun yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmasına karşın tutuklu yargılanmasına devam edilmesi, Anayasa’nın çiğnenerek TBMM ve dolayısıyla yasama organının yetkisinin de gaspıdır. Buna karşı çıkın” mesajı vereceği belirtiliyor.