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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
24.07.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu: ‘Berberoğlu bir demokrasi kahramanı’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu: ‘Berberoğlu bir demokrasi kahramanı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden seçilmesine rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi ve “Onu bir demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Olay bir demokrasi olayıdır” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

HİÇBİR ŞUÇU YOK

“ENİS Berberoğlu. Şu anda hapiste. Onu bir demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu olmamasına karşın iktidarın, egemen güçlerin isteği üzerine hapishanede tutuklu. Hiçbir suçu yok. Dolayısıyla Enis Berberoğlu’nu mahkûm eden olay, bir Enis Berberoğlu olayı değil. Olay Enis Berberoğlu ailesinin olayı da değil. Oradan da çıkmıştır. Olay, bir CHP milletvekilinin tutuklu olması olayı değildir, olay bir Türkiye olayı, bir demokrasi olayıdır. Gönlümüzde yatan şu; mahkemelerin bağımsız olması. Ama yok. Talimatla karar veren mahkemeler var. Bakıyor, nasıl karar verirsem sarayın gözüne girerim, Yargıtay yolu açılır, terfi edebilirim diye. Bunu düşünenler yargıç değildir. Onlara bir unvan verilecekse yakışan en güzel unvan ‘Yargıya ihanet edenler’dir. Türkiye’nin en temel sorunu yargıdır.

‘TATİL HARAM OLSUN’

Yargı tutsak aslında, yargı rehin altında, karar veremiyor. Rehin altında bir yargı olur mu? Ama ipotek altında, baskı altında. Şöyle karar vereceksin diye gelen telkinlere göre karar veriyorlar. Berberoğlu yeniden milletvekili oldu, dokunulmazlık kazandı, cezaevinden çıkması lazım. Ama koca koca Yargıtay üyeleri, 16. Ceza Dairesi’nden biri hariç diğerleri farklı düşünüyor. Niçin, saraydan gelen telkine göre karar veriyorlar. Neymiş özel hüküm varmış, geçici maddede. Onun adı zaten geçici madde. Ne yapsın içeride tutması lazım, emir öyle, bir şeye sarılması lazım. Kararı beklettiler. Adli tatilin başlamasından bir gün önce kararlarını verdiler, sonra hep beraber tatile çıktılar. O tatil size haram olsun. Ama yine de umudumuzu kesmiş değiliz. Yürekli ve namuslu, vicdanına göre karar veren çok sayıda hakim, savcı var. Yargının onurunu ve şerefini koruyan o insanları saygıyla selamlıyorum.

ERDEM ONURSUZ DEĞİL

Bir de Eren Erdem arkadaşımız var. 19 Eylül 2018’e duruşma tarihi veriliyor. Ama ne hikmetse erkene alınıyor duruşma. Ve tutuklanıyor, FETÖ’ye üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etmekten. Erdem, hayatı boyunca FETÖ’yle mücadele etmiştir. Karşı gazetesinin sahibi bir mesaj atıyor Eren Erdem’e, bana ulaştılar, vergi borçlarını kapatacaklar, senin hakkında bazı suçlamalar yapmamı istiyorlar. Neyle suçlanıyor Eren Erdem, gizli tanığı deşifre etmekle. Gizli tanığı deşifre eden tanığın kendisi. Eren Erdem, senin borçlarını ben kapatacağım deseydi gizli tanık olmayacaktı. Eren Erdem asla böyle bir onursuzluk yapmadı, onurlu duruşunu bozmadı. Yurtdışına kaçar diye tutuklandı. 2 yılda 38 kez gitti geldi. Suçlu adam kaçar, suçlu değil ki.”

REVİZYON SİNYALİ

KILIÇDAROĞLU, gazetecilerin soruları üzerine, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye’nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın” dedi.

YILDIRIM’LA GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu ile ilgili devreye girmesini talep etmek için bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek. Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmede Yıldırım’a, “Ber-
beroğlu’nun yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmasına karşın tutuklu yargılanmasına devam edilmesi, Anayasa’nın çiğnenerek TBMM ve dolayısıyla yasama organının yetkisinin de gaspıdır. Buna karşı çıkın” mesajı vereceği belirtiliyor.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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