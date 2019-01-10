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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Rifat BAŞARAN -  Turan YILMAZ / ANKARA
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu fonu

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu fonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davalarında verilen para cezaları CHP’lileri harekete geçirdi. CHP milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezalarını ödemek için maaşlarından 10’ar bin TL destek kararı aldılar.

CHPnin TBMM’de basına kapalı olarak yapılan grup toplantısında söz alan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen para cezalarını gündeme getirdi. Özkoç, şöyle dedi: “Mahkemelerin heyetleriyle oynanarak, genel başkanımız için ağır tazminat cezaları veriliyor. Bu cezalar henüz kesinleşmedi, inanıyoruz ki bozulacak ama yine de genel başkanımızı bu noktada maddi cezalarla susturma gayretlerine asla izin vermeyeceğiz. Genel başkanımız evini satarak, borç alarak ödüyor. Ama çalışma arkadaşları olarak bu sorumluluk bize düşer. Biz milletvekilleri olarak genel başkanımızın yanındayız. Bu nedenle toplantıyı yaptık. İnanıyorum ki hiçbir arkadaşımın bir tereddüdü olmaz.” 

Özkoç’un ardından söz alan bazı milletvekilleri, aynı şekilde yüklü tazminat cezaları ile karşılaşan milletvekilleri için de benzeri yardımların yapılması gerektiğini ifade etti. Bu görüş de toplantıda benimsendi. CHP’li vekiller ilk üç aylık maaşlarından 5 bin, ikinci üç aylık maaşlarından da 5 bin olmak üzere toplam 10’ar bin TL verecek. Bu para Kılıçdaroğlu’nun mahkûm olduğu tazminat cezaları için kullanılacak.

BİLGİSİ DIŞINDA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, toplantının ardından Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kararı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“CHP tarihinde bir ilk olarak, üç grup başkanvekili olarak sayın genel başkanın bilgisi dışında kapalı bir grup toplantısı yaptık. Burada aldığımız bu karardan da kendisinin haberi yok. İktidarın baskıcı ve zulmedici davranışları devam ediyor. Genel başkanımız ezilenden, mazlumdan yana tavrını sürdürüyor. Baskılara karşı geri adım atmıyor. Milletin hakkını, hukukunu koruyor. Milletvekilleri de bugün bir araya gelerek tarihe bir not düştü. Bütün bu zorluklarla onu durduramazsınız, engelleyemezsiniz. Tazminat davalarında sizin baskılarınızla çıkan cezalara karşı milletvekilleri olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Maaşlarımızdan bu bedeli ödemeye biz de hazırız. İktidarın diktacı tutumlarına boyun eğmeyeceğiz. Bütün gelirimiz gasp edilse de milletin hukukunu korumaya ve genel başkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz.”

Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı kabul etmemesi olasılığına ilişkin soruya karşılık da “Bu Kemal Bey’in takdirine bıraktığımız bir karar değil. Onun için bu kararı kendisinin bilgisi dışında aldık” dedi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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