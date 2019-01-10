Kılıçdaroğlu fonu

CHP’nin TBMM’de basına kapalı olarak yapılan grup toplantısında söz alan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen para cezalarını gündeme getirdi. Özkoç, şöyle dedi: “Mahkemelerin heyetleriyle oynanarak, genel başkanımız için ağır tazminat cezaları veriliyor. Bu cezalar henüz kesinleşmedi, inanıyoruz ki bozulacak ama yine de genel başkanımızı bu noktada maddi cezalarla susturma gayretlerine asla izin vermeyeceğiz. Genel başkanımız evini satarak, borç alarak ödüyor. Ama çalışma arkadaşları olarak bu sorumluluk bize düşer. Biz milletvekilleri olarak genel başkanımızın yanındayız. Bu nedenle toplantıyı yaptık. İnanıyorum ki hiçbir arkadaşımın bir tereddüdü olmaz.”

Özkoç’un ardından söz alan bazı milletvekilleri, aynı şekilde yüklü tazminat cezaları ile karşılaşan milletvekilleri için de benzeri yardımların yapılması gerektiğini ifade etti. Bu görüş de toplantıda benimsendi. CHP’li vekiller ilk üç aylık maaşlarından 5 bin, ikinci üç aylık maaşlarından da 5 bin olmak üzere toplam 10’ar bin TL verecek. Bu para Kılıçdaroğlu’nun mahkûm olduğu tazminat cezaları için kullanılacak.

BİLGİSİ DIŞINDA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, toplantının ardından Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kararı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“CHP tarihinde bir ilk olarak, üç grup başkanvekili olarak sayın genel başkanın bilgisi dışında kapalı bir grup toplantısı yaptık. Burada aldığımız bu karardan da kendisinin haberi yok. İktidarın baskıcı ve zulmedici davranışları devam ediyor. Genel başkanımız ezilenden, mazlumdan yana tavrını sürdürüyor. Baskılara karşı geri adım atmıyor. Milletin hakkını, hukukunu koruyor. Milletvekilleri de bugün bir araya gelerek tarihe bir not düştü. Bütün bu zorluklarla onu durduramazsınız, engelleyemezsiniz. Tazminat davalarında sizin baskılarınızla çıkan cezalara karşı milletvekilleri olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Maaşlarımızdan bu bedeli ödemeye biz de hazırız. İktidarın diktacı tutumlarına boyun eğmeyeceğiz. Bütün gelirimiz gasp edilse de milletin hukukunu korumaya ve genel başkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz.”

Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı kabul etmemesi olasılığına ilişkin soruya karşılık da “Bu Kemal Bey’in takdirine bıraktığımız bir karar değil. Onun için bu kararı kendisinin bilgisi dışında aldık” dedi