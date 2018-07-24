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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.07.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan flaş değişim açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İktidar kendi medyasını oluşturdu. Devletten ihale alanlara televizyonlar, gazeteler ipotek edildi. Gazeteler zorla sattırıldı. Neredeyse medyanın tamamı hükümetin kontrolünde. Medya iktidarın elinde, ne derse, ne söylerse onu yazar.

Enis Berberoğlu'nu demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu yok ama tutuklu. Olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan çıkmıştır. Olay CHP milletvekili olayı değil, oradan da çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır, demokrasi olayıdır. İstediğimiz mahkemeler bağımsız olsun. Yasama dokunulmazlığı sürekli değil, seçim dönemine özgü. Enis Bey böyle bir de Eren Erdem arkadaşımız var. FETÖ'nün aleyhine yazı yazıyorsun, 'bilerek ve isteyerek yardım etmek'le suçlanıyorsun. Osman Kavala, bir iş adamı. Hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. Ama bu suçu nerede, nasıl, ne zaman işledin belli değil.

Üreten bir ülkenin bağımsızlığı hiçbir zaman tehlikeye girmez. Üreten bir ülkede işsizlik, yüksek faiz, enflasyon, cari açık olmaz. Üreten bir ülke dünyada saygın bir ülke olur. Faiz düşecek diyorlar, düşürdük diyorlar.

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