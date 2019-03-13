Kılıçdaroğlu: Fakirin hakkı için sosyal devlet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu: Fakirin hakkı için sosyal devlet
GeriGündem Kılıçdaroğlu: Fakirin hakkı için sosyal devlet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN - BURSA
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Fakirin hakkı için sosyal devlet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu: Fakirin hakkı için sosyal devlet

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz halka hizmeti götürürken, ayrımcılık yapmamayı bu felsefe üzerine inşa ediyoruz. Pozitif ayrımcılığı güçsüz için yapacaksınız. Fakirin, fukaranın hakkını korumak için sosyal devlet diyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu Bursa’da dün sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, hemşeri dernekleri ve muhtarlarla buluşmalarında özetle şu mesajları verdi:

FARKLILIKLARA SAYGI

“HAK, hukuk ve adaleti birlikte sağlayacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Siyasi görüşler, kimlikler, inançlar farklı olabilir buna saygı duyacağız. Farklılıkları zenginlik kabul ettiğimiz zaman dünyanın en zengin ülkesiyiz. Biz halka hizmeti götürürken, ayrımcılık yapmamayı bu felsefe üzerine inşa ediyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum; bir mahalleye veya bir kişiye, ‘Sen bana oy vermedin ben senin sorununu çözmem’ diyemezsiniz. Ayrımcılık yapamazsınız. Pozitif ayrımcılığı güçsüz için yapacaksınız. Fakirin, fukaranın hakkını korumak için sosyal devlet diyoruz.

NEDEN EKMİYORUZ

Dünyada kendi kendine yeten bir Türkiye nasıl oldu da ithalata bağımlı hale geldi, nasıl oldu da yabancılara el avuç açar hale geldi; bunun sorgulanması lazım. 2018 yılında Yunanistan’dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Aynı şekilde Yunanistan’dan ithal ettiğimiz buğday için 28 milyon dolar ödedik. Neden ekmiyoruz? 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Ne oldu Türk tütününe? Bunu sormamız lazım.

İSTENEN KANUNLAR ÇIKTI

AK Partili kardeşimin de bir vicdani sorgulama yapması lazım. Koalisyon da yoktu, 17 yıl istenen kanunlar çıktı. 17 yıl dünyanın vergisini ödedik, 70 milyar dolarlık özelleştirmeler yapıldı. Bir de borç altına girdik. Memleket bizim, sadece senin de değil benim de değil. Türkiye üretimden neden kopartıldı? Bir ülke ürettiği zaman güçlüdür. Üretimden koparılmışsa bir memleket o zaman beka sorunu ortaya çıkar.
Ülkücü, milliyetçi kardeşlerimize seslenmek isterim. Bizim 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir, bayrağa saygıdır. Sorum şu; Sümerbank’ı, Etibank’ı, şeker fabrikasını satarsın anlarım, peki silah fabrikasını yabancı bir orduya satarsan ben ne diyeceğim şimdi?

KİMSEDEN KORKMAYIZ

(Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlenmesini eleştirerek) Bizim yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Kavgacı, birbirini kötüleyen bir siyaset anlayışına değil. Belediye başkan adayı seçildi, bekle bekle, seçimlere bilmem kaç gün kaldı, efendim ‘Hakkında soruşturma açacağız’. Aç kardeşim. Ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse, hiç kimseden korkmayız biz.
Bir iftira kampanyası üzerinden siyaset yapılıyor. Siyaseti bir iç kavgaya dönüştürmek istiyorlar. Asla ve asla provokasyonlara gelmeyin. Karşılıklı düşmanlaştırma, intikam alma duygusu üzerine siyaset olmaz. Türkiye’nin bu anlayıştan kurtulması lazım. Kurtaracak olanlar sizlersiniz, sizler sorunu çözeceksiniz. Nasıl? Demokratik yollarla. Sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız.”

BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ

Star TV’de “Star’da Seçim” programında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

(Aysu Bankoğlu’nun sözleri) “O konuşmanın tümünü izlediğimiz zaman bağlamından koparılarak, özel bir suçlama getirildiği görülüyor. Bir haksızlıkla karşı karşıya. Bazı çevreler terörist diye ilan ediliyorlar. İşte EYT’ler, hal esnafı. Biz herkesten oy isteyeceğiz diye bu bağlamda kullandığı bir cümle. PKK’lılardan oy istiyor falan yok öyle bir şey. PKK’lı sandığa gider mi? Bu ülkede yaşayan oy kullanacak olan herkesin oyuna talibiz.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Demet Akbağ'ın eşi kaza yaptı... Durumu ağır

'Onlar anketlerle seçim falı açarken...'

Feci kaza... Ortalık savaş alanına döndü

Korkunç olay... Öğrenci servisinde ölü bulundu