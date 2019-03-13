Kılıçdaroğlu: Fakirin hakkı için sosyal devlet

FARKLILIKLARA SAYGI

“HAK, hukuk ve adaleti birlikte sağlayacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Siyasi görüşler, kimlikler, inançlar farklı olabilir buna saygı duyacağız. Farklılıkları zenginlik kabul ettiğimiz zaman dünyanın en zengin ülkesiyiz. Biz halka hizmeti götürürken, ayrımcılık yapmamayı bu felsefe üzerine inşa ediyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum; bir mahalleye veya bir kişiye, ‘Sen bana oy vermedin ben senin sorununu çözmem’ diyemezsiniz. Ayrımcılık yapamazsınız. Pozitif ayrımcılığı güçsüz için yapacaksınız. Fakirin, fukaranın hakkını korumak için sosyal devlet diyoruz.

NEDEN EKMİYORUZ

Dünyada kendi kendine yeten bir Türkiye nasıl oldu da ithalata bağımlı hale geldi, nasıl oldu da yabancılara el avuç açar hale geldi; bunun sorgulanması lazım. 2018 yılında Yunanistan’dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Aynı şekilde Yunanistan’dan ithal ettiğimiz buğday için 28 milyon dolar ödedik. Neden ekmiyoruz? 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Ne oldu Türk tütününe? Bunu sormamız lazım.

İSTENEN KANUNLAR ÇIKTI

AK Partili kardeşimin de bir vicdani sorgulama yapması lazım. Koalisyon da yoktu, 17 yıl istenen kanunlar çıktı. 17 yıl dünyanın vergisini ödedik, 70 milyar dolarlık özelleştirmeler yapıldı. Bir de borç altına girdik. Memleket bizim, sadece senin de değil benim de değil. Türkiye üretimden neden kopartıldı? Bir ülke ürettiği zaman güçlüdür. Üretimden koparılmışsa bir memleket o zaman beka sorunu ortaya çıkar.

Ülkücü, milliyetçi kardeşlerimize seslenmek isterim. Bizim 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir, bayrağa saygıdır. Sorum şu; Sümerbank’ı, Etibank’ı, şeker fabrikasını satarsın anlarım, peki silah fabrikasını yabancı bir orduya satarsan ben ne diyeceğim şimdi?

KİMSEDEN KORKMAYIZ

(Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlenmesini eleştirerek) Bizim yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Kavgacı, birbirini kötüleyen bir siyaset anlayışına değil. Belediye başkan adayı seçildi, bekle bekle, seçimlere bilmem kaç gün kaldı, efendim ‘Hakkında soruşturma açacağız’. Aç kardeşim. Ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse, hiç kimseden korkmayız biz.

Bir iftira kampanyası üzerinden siyaset yapılıyor. Siyaseti bir iç kavgaya dönüştürmek istiyorlar. Asla ve asla provokasyonlara gelmeyin. Karşılıklı düşmanlaştırma, intikam alma duygusu üzerine siyaset olmaz. Türkiye’nin bu anlayıştan kurtulması lazım. Kurtaracak olanlar sizlersiniz, sizler sorunu çözeceksiniz. Nasıl? Demokratik yollarla. Sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız.”

BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ

Star TV’de “Star’da Seçim” programında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

(Aysu Bankoğlu’nun sözleri) “O konuşmanın tümünü izlediğimiz zaman bağlamından koparılarak, özel bir suçlama getirildiği görülüyor. Bir haksızlıkla karşı karşıya. Bazı çevreler terörist diye ilan ediliyorlar. İşte EYT’ler, hal esnafı. Biz herkesten oy isteyeceğiz diye bu bağlamda kullandığı bir cümle. PKK’lılardan oy istiyor falan yok öyle bir şey. PKK’lı sandığa gider mi? Bu ülkede yaşayan oy kullanacak olan herkesin oyuna talibiz.”