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    Kılıçdaroğlu: 'Evlere, işyerlerine Türk Bayrağı asalım'

    AA
    02.03.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de 8 şehidin ve 13 yaralının olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." dedi.

    Kılıçdaroğlu: Evlere, işyerlerine Türk Bayrağı asalım
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    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Kılıçdaroğlu , CHP , Türk Bayrağı , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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