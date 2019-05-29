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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.05.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: En büyük arzum, en büyük dileğim de budur

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Kılıçdaroğlu: En büyük arzum, en büyük dileğim de budur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, diğer aylarda olduğu gibi kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun. En büyük arzum, en büyük dileğim de budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Meydan'da düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın bir anlamda hayatını Yenimahalle'ye adadığını ve bütün çalışmalarını hiçbir ayrım yapmaksızın gerçekleştirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ramazan ayında olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Mübarek, güzel bir aydayız. Barışın, huzurun olması gereken bir aydayız. Bir arada beraber yaşamak istiyoruz, şanlı bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Bugün yüreğimizi yakan bir olay oldu, 2 şehidimiz var. Hepimizin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, diğer aylarda olduğu gibi kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun. En büyük arzum, en büyük dileğim de budur."

"RAMAZAN AYINDA KARDEŞLİK VARDIR"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşlarla iftar sofrasında beraber olmaktan onur duyduklarını dile getirdi.
"Ramazan ayı bizim inancımızın en güçlü ayıdır." diyen Yaşar, ramazanın aynı zamanda paylaşma, sevgi ve barış ayı olduğuna dikkati çekti.
Yaşar, "Ramazan zenginle fakirin, güçlüyle güçsüzün aynı sofrayı paylaştığı aydır. Ramazan ayında kardeşlik vardır, birlik beraberlik vardır. Böyle ramazanlardan bugünlere geldik ama ne yazık ki bu ramazanları unutur olduk inşallah daha güzel ramazanlarda bir arada olacağız. Sizleri seviyoruz." ifadesini kullandı.

Programa TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri ile şehit ve gazi yakınları da katıldı.

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