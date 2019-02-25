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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu ekonomi toplantısında konuştu

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Kılıçdaroğlu ekonomi toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" başlıklı toplantıda konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Bugün bir gerçek var. Bir gerçekle Türkiye Karşı karşıya. Ve bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizi ilk gördüğümüz andan itibaren az önce dinlediğiniz arkadaşlarımızın öncülüğünde Türkiye'nin aşağı yukarı bütün illerine milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Ticaret, sanayi, ziraat, esnaf odaları gibi kesimlerle oturuldu ve görüşüldü. Yaşadığımız bir krizdi. Ve bu krizin maliyeti topluma çok ağır olacaktı. Ve bu krizden nasıl çıkabiliriz diye 13 maddelik bir açıklama yaptık. 11 Ağustos 2018'de" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyorsa krizin sebebi odur. Başka bir sorumlu aramanın mantığı var mı!

Reel sektörde kriz başladı.

Bundan nasıl çıkabiliriz?

Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız.

Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke büyümemiştir.

Demokrasilerde siyasi partiler devleti yönetmek için gelirler. Devlet olmak için gelmezler.

Kişi kendisini devlet olarak görmeye başlarsa ekonomik kriz de olur sosyal kriz de olur.

İkinci konu: Türkiye’nin üretmesi lazım.

Biz yeni, bir kavramı gündeme getirmek isteriz: teknoloji liseleri… Nerde kurulacaklar? Organize sanayi bölgelerinde kurulacaklar.

Sanayinin ihtiyacı olan eleman ihtiyacı için kurulacak bu liseler.

Üçüncü olarak güçlü bir sosyal devlet… Sosyal devletin bütün kurallarının Türkiye’de uygulanması lazım.

Dördüncü konu: Sürdürülebilirlik. Eğer trenin gerisinde kalırsanız bedeli çok ağır olur.

 

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