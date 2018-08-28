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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.08.2018 - 07:01, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan 5 yıldızlı veto!

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Kılıçdaroğlu'ndan 5 yıldızlı veto!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Alşan'ın düğününü yapacağı oteli veto etti. Baba Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle 5 yıldızlı otelden vazgeçen çift, Çankaya Belediyesi'ne ait salonda kokteyl verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Aşlan 1 Eylül’de evlenecek. Düğün için genç çiftin Ankara’daki 5 yıldızlı bazı otellerle görüştüğü ancak baba Kılıçdaroğlu’nun müdahalesiyle konseptin değiştiği öğrenildi. Düğün, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki bir salonda sade bir kokteyl ile gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun oğulları Kerem ile kimyager Mine Alşan, 1 Eylül Cumartesi günü yapılacak bir törenle hayatlarını birleştirecek. Düğün, Çankaya Belediyesi’ni ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki La Rossa Wedding’de verilecek bir kokteyl ile gerçekleşecek.

Düğün için genç çiftin Ankara’da çok sayıda protokol düğünü düzenleyen bir organizasyon firması ile irtibata geçtiği öğrenildi. Çift, Başkent’te görkemli düğünlere ev sahipliği yapan JW Marriott Otel ve Bilkent Otel ile görüştü, yemekli bir davet için fiyat teklifleri alındı. Yaklaşık bin davetlinin katılacağı ortalama bir düğünün JW Marriott Otel’de 300 bin TL, Bilkent Otel’de ise 250 bin TL’ye mal olacağı öğrenildi.

BABA KILIÇDAROĞLU İSTEMEDİ

Habertürk'üten Fırat TUR'un haberine göre, Kerem-Mine çifti düğün için bu hazırlıkları yaparken Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti. 5 yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sade bir kokteyl ile nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

YEMEKLİ DÜĞÜNDEN KOKTEYLE

Bunun üzerine genç çift, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki La Rossa Wedding’i kiraladı. Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Kokteyl olacağı için davetli sayısında da kısıtlamaya gidilmeyecek. Davete bin 500-2 bin davetlinin katılması bekleniyor. Gelin Mine Alşan’ın, nikah salonu için süsleme tarzında masraf çıkaracak düzenlemeler de istemediği öğrenildi. Bu salonda yaklaşık bin kişilik kokteyl tarzı bir davetin maliyetinin yaklaşık 50 bin TL olacağı ifade edildi.

CANLI MÜZİK YOK

Düğünde canlı müzik de olmayacak. Edinilen bilgiye göre aralarında Sabahat Akkiraz’ın da olduğu bazı davetlilerin, misafir sanatçı olarak sahneye çıkabileceği ifade ediliyor. Düğün daveti için sade bir davetiye bastırıldı. Davetiyede, çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmaları istendi. Genç çiftin, balayı için de bir program yapmadığı, son anda bir değişiklik olmazsa balayına çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

9 YILLIK BİRLİKTELİK

Güney Kore’de “Siyasette Kayırmacılık” üzerine yaptığı doktorayı tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, nisan ayında Sivas’ta kısa dönem askerlik görevini tamamlayıp terhis olmuştu. 9 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon’da sade bir törenle nişanlanmıştı.

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