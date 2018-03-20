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    Kılıçdaroğlu, Diyanet'e sordu: Hutbede niye Atatürk yok?

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çanakkale Savaşı için 18 Mart günü bütün camilerimizde hutbe okundu. Hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmedi. Diyanet’e sormak isterim. Sizin kurucunuzu neden anmıyorsunuz? 1920’lerde 1930’larda harabeye dönmüş camiler için ödenek çıkartıp tamir ettiren Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma özetle şöyle: "18 Mart günü bütün camilerimizde hutbe okundu. Hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmedi. Atatürk herkesin onurudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanın bile saygı gösterdiği bir isim. Kahramanlıkları var aynı zamanda gazi 18 mart Çanakkale zaferinin kahramanı. O Çanakkale savaşlarında en üstteki komutan kimdi? Liman Von Sanders bir Alman. Osmanlı hayranlarına seslenmek isterim. Osmanlının paşası yok muydu bir Alman’ı getirip koydular. Eğer Gazi Mustafa Kemal olmasaydı Çanakkale Zaferi de olmayacaktı. Diyanet’e sormak isterim. Sizin kurucunuzu neden anmıyorsunuz? 1920’lerde 1930’larda harabeye dönmüş camiler için ödenek çıkartıp tamir ettiren Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?

    'BİR FESLİ KADİR SOYTARISI VAR'

    Bir Fesli Kadir soytarısı var. Saray'daki zat ziyaret ediyor. Siz diyanet işleri başkanlığı siz Atatürk’ün adını anmadığınız zaman bu soytarıyla aynı çizgiye geliyorsunuz.Yapmayın etmeyin bu memlekete kötülük yapıyorsunuz. 80 milyonun kalbini kırıyorsunuz."

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , Diyanet , Mustafa Kemal Atatürk , gündem
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