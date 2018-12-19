Kılıçdaroğlu: Dilin şişecek sana cevap vermeyeceğim

DAMAT VE KAYINPEDER

“Ben gerçekten merak ediyorum, halkın, vatandaşın yüzüne nasıl bakıyorlar? Vatandaşımızın da oturup sorgulaması, ‘16 yıldır seni sırtımda taşıdım’ demesi lazım. Şimdi Parlamento’da bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe ile ilgili beklenti yok, çünkü tam bir hayal kırıklığı. Vatandaşlar bütçe gelirlerinin önemli bir kısmının tefecilere, faizcilere gideceğini biliyor. Bütçe rantiyecilere, tefecilere, saraya, sarayın beslemelerine yarıyor. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Sanıyorlar ki Türkiye’de her ev böyle. Yok böyle bir Türkiye. Böyle bir Türkiye’yi bitirdiler. Kim yapıyor bunu? Ben size söyleyim, damat ve kayınpeder. Bir devlette bir yönetici, kendi damadını getirip de devletin hazinesini teslim eder mi? Damat konuşurken bir bakın Allah aşkına, tam bir kibir abidesi, herkesi küçük görüyor. Hayatında yoksulluk, açlık nedir görmedi ve bilmedi bu kişi. Vatandaşın derdi nedir bilmedi bu kişi. Devletin hazinesini teslim ediyorsunuz, ‘Gel, Türkiye’yi yönet’ diyorsunuz. Bir kibir abidemiz de sarayda oturuyor. Bütün bu sorunları bu topluma yaşatan bu iki kişi. Damat, kayınpeder hanedan gibi ülkeyi yönetiyorlar. Saraya gidin Lale Devri, gidin Ankara’nın varoşlarına, Ortaçağ devri.

PES, VALLAHİ PES

‘Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Sen hayal âleminde geziyorsun ey Kılıçdaroğlu’ diyor. Allah aşkına nerede yaşıyor bu, ben merak ediyorum. Birileri bunun önüne istatistik de mi koymuyor. Çiftçinin halini kimse bunun önüne koymuyor mu? Traktör satışları bir yıl önceye göre yüzde 62 düşmüş. Bu kibir abidesi çıkmış, çiftçinin gözünün içine bakarak, adeta onunla dalga geçerek, ‘Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz’ diyor. Pes yani, vallahi pes!

Bir kibir ittifakı ile karşı karşıyayız. Karşısında ise hakkı ve ekmeği savunan bizler varız, yani vatandaşlar var. Herkesin ekmeğini ve hakkını savunuyoruz. Öbür tarafta kibirli bir tablo var, herkesi, halkı küçümseyen, baskı ile onları susturmaya çalışan bir yapı var. Biz, haktan ve ekmekten yanayız. Biz, huzurdan yanayız, kavgadan yana değiliz.

KENDİNİ NE SANIYORSUN

‘Sokağa çıkarsan seni yaşatmam’ diyor beyefendi. Sen kimsin de benim yaşayıp yaşamadığıma karar vereceksin. Kibir abidesi, kendini ne sanıyorsun sen? Çok güveniyorsan benim adımı miting meydanlarında seslendiriyorsun, gayet basit gelirsin bak dünya kadar televizyon kanalın var, ‘Kılıçdaroğlu, gel bakayım ben sana ders vereceğim’ de çıkar, oturalım bir konuşalım bakalım, kim vatandaştan kim haktan hukuktan yana, kim kibirden yana. Bunları oturup tartışalım. Emin olun şöyle bakınca üzülüyorum, Türkiye’ye üzülüyorum. Halkından kopuk, kilosu 4 bin liralık çay içen, efuliler bilmem neler bunlarla beslenen bir adam kalkacak bana ‘Sokağa çıkma’ diyecek. Ben onları içsem zaten sokağa çıkamam. Çünkü millet diyecek ‘Beyim sen 4 bin liralık çay içiyorsun. Ben aç geziyorum, sen efululi, meyveli bilmem nelerle, badem yağıyla besleniyorsun’ der. Ben sokağa çıkamam vatandaşın yüzüne de bakamam. Ben senin yaşamını asla ve asla kabul etmem.

TEFECİLERİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜN

Toplayacaksın milleti, veryansın Kılıçdaroğlu... Neymiş, ekonomiyi millet düşünmesin, işsizliği, yoksulluğu, asgari ücreti millet düşünmesin. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor, bunları millet düşünmesin. Dilin şişecek kardeşim, dilin şişecek. Sana cevap vermeyeceğim. Sen ne dersen de. Ben bildiğim yoldan gideceğim. Ben tefecilere, yüksek faize karşıyım, sen tefecilerin önünde diz çöktün kardeşim. Tefecilerin önünde diz çöken adam zaten sokağa çıkamaz. 3 bin kişiyle, bir koruma ordusuyla ancak çıkabiliyorsun.”