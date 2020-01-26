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Beyza Nur GÜLER-Buğra BeNLİOĞLU/DHA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

Kılıçdaroğlu: Depreme karşı önlem almak hepimizin ortak görevi

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Kılıçdaroğlu: Depreme karşı önlem almak hepimizin ortak görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi.

Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları', bugün Topkapı Akgün Otel'de gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Elazığ depremi ile ilgili olarak, "Deprem bizim yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu. Bu coğrafyanın kaderi biraz da böyle ama depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor. Ama bizde insanlar hayatını kaybediyor. Bunların önlemlerini beraber alacağız. Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allahtan rahmet diliyoruz. Yarılıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralı var. Onlara da acil şifalar diliyoruz.  Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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