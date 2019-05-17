Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz
GeriGündem Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
17.05.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır." dedi. 

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı belediye başkanları ile Bakırköy Pazar Alanı'nda düzenlenen iftara katıldı. 

İftarın ardından Sunay Akın'ın anlatımı ve Çocuk Kalpler Kumpanyası'nın şarkılarıyla "Uğurlar Olsun Bandırma 100 Yılın Hikayesi" gösterisi gerçekleşti. 

Gösterinin ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu sahneye çıktı.

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kurtuluşu için en ciddi mücadeleyi vermek üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığını belirterek, "Biz bugün 100 yıl önce yapılan bir hareketi, bir bağımsızlık meşalesini anmak için buraya toplandık. Onların ruhu şad olsun, saygıyla anıyoruz." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bugün bir demokrasi ve hak mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Güzel şeyler yapmış atalarımız. Bizler güzel şeyler yapmaya mahkumuz, onlara layık olmak için. Güzel şeyler yapacağız. İstanbul'da da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'yla yapacağız. Hak mücadelesi, milli mücadele vereceğiz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' dediler. Eğer milletin iradesi varsa, o iradeyi, elimizden alınan o iradeyi, 23 Haziran'da yeniden alacağız." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz

Gençlerden seçimlere kadar kim olursa olsun bir kişiyi daha ikna etmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Sizden sadece bir şey bekliyorum; komşunuz, yakınınız, dayınız kim olursa olsun bir kişiyi daha ikna edeceksiniz 23 Haziran'da ve beraber sandığa gideceksiniz. Elbetteki geri milletin iradesiyle alacağız. Hiç kimseye kızmayacağız, kin ve öfke beslemeyeceğiz. Çünkü biz hakkımızı, güzel bir İstanbul istiyoruz. Çünkü biz 16 milyon İstanbullunun kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Bunun en güzel adımlarından birisini, bu yürüyüşü başlatan en güzel insanlardan birisini size emanet ediyorum. Onun adı Ekrem İmamoğlu." 

Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve hak mücadelesi veriyoruz

"İSTANBUL'U AYAĞA KALDIRACAĞIZ" 

Ekrem İmamoğlu da "Samsun'a giden Bandırma Vapuru'nda Mustafa Kemal Atatürk'e eşlik eden gençlik, 'tam bağımsız Türkiye' diyen bir ruh, özgürlük ateşi vardı. 100. yılında aynı inançla yürüyoruz. O günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu'yu, Türkiye'mizin insanını ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs ruhunun 100. yılında biz de hep birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. 16 milyon insanı kucaklayarak Türkiye'nin demokrasi mücadelesini de hep birlikte vereceğiz. 'Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi' diyoruz. Her şey çok güzel olacak." şeklinde konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti... 19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı

Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Alışkanlık haline getirdiler!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış