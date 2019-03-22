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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
22.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Demokrasi destanı yazalım

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Kılıçdaroğlu: Demokrasi destanı yazalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beraber demokrasi destanını yazmak zorundayız. Kötü gidişe dur demek zorundayız. Hiç endişe etmeyin beraber, birlikte iyi olacağız. Yönetimler, mutfaklar iyi olacak. Martın sonunda bahar gelecek” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte Millet İttifakı’nın Kocaeli’nde yapılan beşinci ortak mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

DERTLERİNİZİ BİLİYORUZ

“Bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için hep birlikte mücadele vereceğiz. Demokrasi baharını milletimizle getirmeye kararlıyız. O nedenle İYİ Parti ile işbirliğimiz var. bütün dertlerinizi biliyoruz. İşsizlik, yoksulluk, huzursuzluk, gerilim var. Peki biz ne istiyoruz? Memlekette huzur, her evde tencere kaynasın istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun; kavgadan uzak, beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki sanki ülkenin yarısı terörist, yarısı vatansever. Sanki savaşa gidiyoruz. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar. Bu, toplumu ayrıştıran bir anlayıştır. Bunu reddediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy kullanın.

Kılıçdaroğlu: Demokrasi destanı yazalım

DÜŞÜNME ZAMANI GELDİ

7.5 milyona ulaşmış işsizimiz. Düşünme zamanı geldi. Ne oluyor bu memleketin hali diye sor. Dedelerimiz, Cumhuriyet’i kuranlar, Kuva-yi Milliyeciler; Osmanlı’nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyenler, nasıl fabrika kurdular? İncir, pamuk, buğday sattılar, fabrikalar kurdular. AK Parti’ye geçmişte oy veren kardeşlerimin düşünmesi lazım. ‘Yeter seni 17 yıldır omzumda taşıdım. Ne istediysen verdim’ demesi lazım. ‘Ben bu ülkede baskılara rağmen demokrasiyi güçlendireceğim. İYİ Partili aday varsa ona vereceğim, CHP’li aday varsa ona vereceğim. Saadet Partili aday varsa ona vereceğim’ deyin. Sandığa giderken şunu düşünün: ‘Bütün baskılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nde halk demokrasiye sahip çıktı’ diyeceğiz. Beraber demokrasi destanını yazmak zorundayız. Kötü gidişe dur demek zorundayız. Biz bunları dillendiriyoruz ama onlar başka şeylerin peşinde. Gönderiyorlar bir muhabiri bir yere, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamı gerekiyor’. Sakın bunlara takılmayın, onların tek amacı mutfaktaki yangını kimse görmesin. Onların feriştahı gelse diz çökmeyiz. Hiç endişe etmeyin beraber, birlikte iyi olacağız. Yönetimler, mutfaklar iyi olacak. Martın sonunda bahar gelecek.”

‘VATANDAŞ AYRIŞTIRICI DİLİ REDDEDİYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise mitingdeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu defa vatandaş ayrıştırıcı, düşmanca dili reddediyor. Bunlar niçin yapılıyor? Bunlar mutfaktaki yangın için yapılıyor. Rahmetli Demirel’in dediği gibi, ‘Tencere her iktidarı sallar. Hemşerim soru sordu, ‘Siz iktidar olduğunuzda FETÖ’nün siyasi ayağını çıkaracak mısınız’ dedi. Kardeşim iki kez önerge verdik, araştırılsın dedik. Muhteremlerin oyuyla reddedildi. FETÖ’nün evini yol edenler belediye başkanı adayı...”

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