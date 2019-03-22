Kılıçdaroğlu: Demokrasi destanı yazalım

DERTLERİNİZİ BİLİYORUZ

“Bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için hep birlikte mücadele vereceğiz. Demokrasi baharını milletimizle getirmeye kararlıyız. O nedenle İYİ Parti ile işbirliğimiz var. bütün dertlerinizi biliyoruz. İşsizlik, yoksulluk, huzursuzluk, gerilim var. Peki biz ne istiyoruz? Memlekette huzur, her evde tencere kaynasın istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun; kavgadan uzak, beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki sanki ülkenin yarısı terörist, yarısı vatansever. Sanki savaşa gidiyoruz. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar. Bu, toplumu ayrıştıran bir anlayıştır. Bunu reddediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy kullanın.

DÜŞÜNME ZAMANI GELDİ

7.5 milyona ulaşmış işsizimiz. Düşünme zamanı geldi. Ne oluyor bu memleketin hali diye sor. Dedelerimiz, Cumhuriyet’i kuranlar, Kuva-yi Milliyeciler; Osmanlı’nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyenler, nasıl fabrika kurdular? İncir, pamuk, buğday sattılar, fabrikalar kurdular. AK Parti’ye geçmişte oy veren kardeşlerimin düşünmesi lazım. ‘Yeter seni 17 yıldır omzumda taşıdım. Ne istediysen verdim’ demesi lazım. ‘Ben bu ülkede baskılara rağmen demokrasiyi güçlendireceğim. İYİ Partili aday varsa ona vereceğim, CHP’li aday varsa ona vereceğim. Saadet Partili aday varsa ona vereceğim’ deyin. Sandığa giderken şunu düşünün: ‘Bütün baskılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nde halk demokrasiye sahip çıktı’ diyeceğiz. Beraber demokrasi destanını yazmak zorundayız. Kötü gidişe dur demek zorundayız. Biz bunları dillendiriyoruz ama onlar başka şeylerin peşinde. Gönderiyorlar bir muhabiri bir yere, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamı gerekiyor’. Sakın bunlara takılmayın, onların tek amacı mutfaktaki yangını kimse görmesin. Onların feriştahı gelse diz çökmeyiz. Hiç endişe etmeyin beraber, birlikte iyi olacağız. Yönetimler, mutfaklar iyi olacak. Martın sonunda bahar gelecek.”

‘VATANDAŞ AYRIŞTIRICI DİLİ REDDEDİYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise mitingdeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu defa vatandaş ayrıştırıcı, düşmanca dili reddediyor. Bunlar niçin yapılıyor? Bunlar mutfaktaki yangın için yapılıyor. Rahmetli Demirel’in dediği gibi, ‘Tencere her iktidarı sallar. Hemşerim soru sordu, ‘Siz iktidar olduğunuzda FETÖ’nün siyasi ayağını çıkaracak mısınız’ dedi. Kardeşim iki kez önerge verdik, araştırılsın dedik. Muhteremlerin oyuyla reddedildi. FETÖ’nün evini yol edenler belediye başkanı adayı...”