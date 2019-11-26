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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)
26.11.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Dedikodu üzerinden siyaset yapmak doğru değil

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Kılıçdaroğlu: Dedikodu üzerinden siyaset yapmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddiasıyla ilgili, "AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum; bir partiye kumpas kurmak, doğru değildir. Dedikodu üzerinden siyaset yapmak, doğru bir şey değildir. Memleketin dünya kadar sorunu var sen o sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Niçin? Çünkü önündeki en büyük engel olarak bizi görüyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına değinerek, kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Bu konuda haklı olduklarını savunan Kılıçdaroğlu, "İsterseniz Çin Seddi'ni getirin, yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar; bir şey söyledik, CHP hemen geri adım atacak. Niye geri adım atalım? Haklıyız ya haklıyız. Arkamdan laf ediyorlar, meydanlara çıkıp konuşuyorlar. Geleceksin, canlı yayında karşıma. Ayrıca korkulacak adam değilim, makul bir insanım. Rakibime de saygılıyım, herkesin anlayacağı dilden sorular soracağım. Hangi soruyu sorarsa sorsun samimi olarak cevap vereceğim. AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum; bir partiye kumpas kurmak, doğru bir şey değildir. Dedikodu üzerinden siyaset yapmak, doğru bir şey değildir. Memleketin dünya kadar sorunu var. Sen o sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Niçin? Çünkü önündeki en büyük engel olarak bizi görüyorsun. CHP, sıradan bir parti değildir, dünya siyaset tarihinin en köklü partilerden biridir" diye konuştu. 

'BİTMİŞ OLAY NİYE GÜNDEMDE TUTULUR?'

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmayı hatırlatan Kılıçdaroğlu, sorunun aynı gün özür dilenerek, çözüldüğünü kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Bitmiş olay niye gündemde tutulur hala? 'Başörtüsünden bir şeyler devşirebilir miyim' diye. Devşiremezsin. Sen hala onun grup başkan vekili olduğunu kabul etmiyorsun. Hala başörtüsü üzerinden bir kadını istismar ediyor. Kadın kadındır kardeşim, hepimiz saygı duyacağız" dedi. 

'HİÇ MERAKLANMA, ZATEN KAYBEDECEKSİN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki sözlerini eleştirerek, "Erdoğan diyor ki 'Seçimi kaybetsek de ben bunda yokum, İskandinav ülkeleri bundan battı'. Kişi başı gelir 70 bin dolar, beyefendinin haberi yok. Sen 46 yaşında emekli oldun. Emeklilikte yaşa takılanlar da emeklilik istiyor. Sevgili Erdoğan, hiç meraklanma, zaten kaybedeceksin. Kaybetmekten bahsetmesi de başlı başına önemli bir olay. O da kabul etti ki gidecek" diye konuştu. 

ÖĞRETMENLERE VAATLERİNİ SIRALADI

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayarak, öğretmenlerin çalışma şartlarını anlatan Kılıçdaroğlu, iyileştirilmesi için şu vaatlerini sıraladı:

"Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız. Öğretmenler için ayrı, bağımsız kanun çıkaracağız. Öğretmen kardeşim, sizi baş tacı yapacak olan bizleriz ve 3600 ek göstergeyi verecek olan da biziz. Her 24 Kasım'da öğretmenlere birer aylık ikramiye vereceğiz. Öğretmene verilen para, en helal paradır. Öğretmenler arasındaki ayrımı kaldıracağız. Eşit işe, eşit ücret vereceğiz. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırı altında aylık almayacak. KHK ile atılan ama sonra takipsizlik kararı verilenlere 'Çocukların seni bekliyor' diyeceğiz. Bu kadar ayrıntılı vaat listesi öğretmenlerin önüne CHP dışında hiçbir parti koymamıştır."

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